Бензин в США бьет рекорды вопреки распродажам резерва

В понедельник цены на нефть Brent выросли до $114,79 за баррель — максимума с 18 апреля. При этом фьючерсы на бензин RBOB на NYMEX и вовсе переписали исторический максимум, достигнув $4,064 за галлон. И это на фоне продолжающейся распродажи нефти из стратегических резервов.

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В конце марта администрация президента США, как известно, объявила, что в течение полугода на рынок будет выбрасываться 1 млн баррелей в день. Это часть программы, нацеленной на усмирение инфляции. Тогда были известны лишь данные за февраль (7,9%), но и они вызвали большое напряжение в Белом доме. Потом были 8,5% в марте и 8,3% в апреле. Но розничные цены на бензин уже в марте переписали исторический максимум, взлетев до $4,17 за галлон.

После этого заявления цены на нефть пошли вниз, а США, как и обещали, начали выбрасывать миллионы баррелей на рынок. К 11 апреля Brent достигла $97,57, а цена бензина в американской рознице упала в район $4.

Но затем все пошло не так, как задумывалось советниками Джо Байдена.

Цены на нефть стали регулярно влетать не только выше $100, но и выше $110 за баррель. Это было предсказуемо в условия сбоев поставок, недостаточной добычи нефти в стране и несбалансированности спроса. Срочный рынок в марте даже отреагировал на инициативу администрации президента падением ближних контрактов на West Texas Intermediate, но — ростом дальних.

Энергетические трейдеры сразу предупреждали власти об опрометчивости такой политики, считая, что в долгосрочной перспективе она ведет не просто к сохранению высокого уровня цен, а даже к их росту.

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«Вы посылаете производителям сигнал, выпуская нефть из резервов для снижения цен — это лишает их стимулов делать те инвестиции, которые нам необходимы», — пояснял в марте Bloomberg главный экономист Trafigura Group Саад Рахим.

И тем более это не могло дать заметного положительного результата на фоне непрерывных разговоров разной степени серьезности о введении эмбарго на поставки российской нефти и газа в Европу. Именно на сообщении New York Times о подготовки такой меры цена нефти впервые в апреле превысила $110 за баррель. И даже сообщения о снижении из-за локдаунов спроса на энергоносители в Китае на нее по-настоящему надавить не смогли.

На таком фоне стоимость бензина на американских автозаправках в США начала расти, и в мае стала вновь переписывать один исторический максимум за другим. Но власти США, разумеется, от распродажи нефти отказываться не намерены. Однако, по мнению трейдеров, учитывая потери от предыдущих подобных программ, через 4,5 месяца (после завершения этой распродажи) страна долго не решится на серьезные интервенции на нефтяном рынке.

Согласно данным Министерства энергетики США, объем сырой нефти в стратегическом нефтяном резерве за неделю, завершившуюся 13 мая, сократился на 5 млн баррелей. Ее запасы упали до 538 млн баррелей — это самый низкий уровень с 1987 года. При этом вся текущая программа (выпуск на рынок 180 млн баррелей) эквивалентна примерно двум дням мирового спроса. Неудивительно, что, по расчетам Reuters, «бычьи» позиции хедж-фондов и других управляющих капиталом превосходят «медвежьи» в 5 раз. Правда их чистая позиция составляет только 548 млн баррелей, что, конечно, не слишком много.

И ничего странного нет в том, что средняя розничная цена на бензин в США выросла в понедельник на 0,7% по сравнению с предыдущим замером. Это новый исторический максимум — $4,483 за один галлон.