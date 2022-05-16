Большие постановки Малого театра

Спектакль «Петр 1» - ближайшие показы 9 и 24 июня 2022 г.

В ноябре 2021 года Малый театр выпустил спектакль «Петр I» Д.С. Мережковского к 300-летию со дня провозглашения России империей и 350-летию Петра I в 2022 году. Это сценическая версия на основе пьесы Д.С.Мережковского «Царевич Алексей» в 2-х частях, в спектакле использованы также фрагменты романа Д.С.Мережковского «Антихрист. Пётр и Алексей» и пьесы Ф.Н.Горенштейна «Детоубийца»

«Только сильный правитель может удержать Россию, но его возможности не беспредельны, и сейчас, как нам кажется, наступает такое время, когда каждый думающий человек стоит перед выбором – или устраниться, как это часто бывало, или в меру своих сил не дать стране снова сползти в хаос и разруху. Так было и во времена царя Петра, так есть и сейчас, поэтому роман Дмитрия Мережковского «Антихрист. Петр и Алексей», над сценическим воплощением которого мы все так увлеченно работали, до сих пор не утратил своей актуальности и силы», – считает режиссер спектакля Владимир Драгунов.

Известно, что Алексей Петрович не поддерживал отца, осуждал изменения, которые казались Петру необходимыми, искал поддержки хулителей Царя для его свержения. Но спектакль не рассказывает об однозначном противостоянии Петра и Алексея. Тут у всех своя правда, характер, судьба, каждого героя по-человечески жаль. Петр ставит во главу угла благополучие государства. Алексей, напротив, ищет счастья в вольной жизни, жаждет взаимной любви, ожидает рождения наследника, пусть и незаконного. Зрителю предстоит самому решить, чья история ему ближе – властного, но по-своему любящего правителя-отца или ищущего своей правды сына.

Спектакль «Женитьба Бальзаминова» - ближайшие показы 27 мая, 4 и 25 июня 2022 г.

Режиссер Алексей Дубровский выпустил в Малом театре свой четвертый спектакль. На этот раз для постановки он выбрал две комедии А.Н. Островского «Праздничный сон – до обеда» и «За чем пойдёшь, то и найдёшь (Женитьба Бальзаминова)», объединив их под общим названием «Женитьба Бальзаминова». Главный герой – неунывающий оптимист Миша Бальзаминов, который всеми способами ищет не только богатой невесты, но и чувств, порой сам не понимая, зачем.

«Работая над спектаклем, я обратил внимание на то, что практически все герои замечательной трилогии Островского про Мишу Бальзаминова вместо реалий повседневности живут иллюзиями и мечтами, – рассказывает Алексей Дубровский. – Мечтает о счастье сына Павла Петровна Бальзаминова, чает большой любви Домна Евстигневна Белотелова, ждёт возможности широко «развернуться» и применить всю свою богатую фантазию сваха Акулина Гавриловна Красавина, своими представлениями о любви живут Капочка и Устинька, а главное, совершенно неприспособлен к реальному миру главный герой – Михайло Дмитрич Бальзаминов. Александр Николаевич так мастерски и с любовью описал этих «витающих в облаках» персонажей, что единственный трезвомыслящий человек, Нил Борисыч Неуеденов, говорящий о разумных и верных вещах, выглядит на их фоне малоприятным и отталкивающим. Стало понятно, что для создания спектакля по такому многослойному, при всей обманчиво кажущейся простоте, материалу не обойтись без наших прекрасных ведущих артистов. Благодаря художественному руководителю Малого театра Юрию Соломину команда подобралась замечательная: Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Владимир Носик, Людмила Титова, Светлана Аманова, Виктор Низовой и наши молодые артисты во главе с Дмитрием Мариным в заглавной роли. Куда приводят мечты? Чем отличается мнимое счастье от настоящего? Вот некоторые из тех вопросов, на которые мы попытаемся ответить в нашем спектакле».

Спетакль «Подснежники для королевы» (детский) – ближайшие показы 28 мая (в 13.00 и в 18.00) и 11 июня (в 13.00 и в 18.00) 2022 г.

Новый музыкальный спектакль «Подснежники для королевы» по мотивам чешской народной сказки «О двенадцати месяцах» в переводе Николая Лескова. Это самая свежая постановка театра, премьера которой прошла 23 апреля 2022 года. Будут приключения и музыка, танцы и смех, будет даже любовь – первая для юной сказочной героини…

Режиссер Анна Фекета о своем спектакле: «В основе нашей постановки мотивы народных сказок Богемии, история которых уходит в глубину веков. На основе фабулы этих сказок написана новая пьеса для оригинальной сценической версии, созданной специально для Малого театра. Сказки притягательны в любом возрасте, так как в каждом взрослом живет ребенок, и он всегда мечтает о чуде, которое в сказке непременно случается вопреки обыденности и, казалось бы, непреодолимым обстоятельствам. Наш спектакль обращен не только к детям, но и к родителям, поскольку, как говорит один из героев нашей истории, «самое ценное в жизни – это семья!»

Спектакль посвящен тем человеческим связям, которые позволяют ощутить важность сердечной близости, тем фундаментальным нравственным ценностям, которые всегда утверждал Малый театр.

Мне было очень приятно работать с потрясающими артистами, с которыми у нас сложились очень теплые отношения. В целом работа в прославленном Малом театре с удивительными мастерами, которые творили вместе со мной этот сказочный мир – актерами, композитором, художником, сотрудниками театральных цехов и служб, то есть всеми-всеми участниками – стала для меня важным этапом, который позволил мне увидеть новые ракурсы своей профессии, подняться на качественно новую ступень. Я искренне ценю доверие и поддержку, которые встретила здесь у художественного руководителя Юрия Мефодьевича Соломина, директора Тамары Анатольевны Михайловой и всего коллектива. Это и большая ответственность, и в то же время мощный источник творческой энергии».