«Черкизово» купило у финской компании Atria бизнес быстрого питания Sibylla

Группа «Черкизово» приобретает у финской Atria компанию ООО «Сибилла Рус» — бизнес быстрого питания, работающий в формате shop in shop.

Предварительное одобрение Федеральной антимонопольной службы на покупку «Сибилла Рус» получил входящий в группу «АПК «Михайловский», пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Черкизово».

Уточняется, что бренд Sibylla в сделку не вошел. «Черкизово» получит контракты на поставку, оборудование, рецептуры, а также систему логистики.

«Сибилла Рус» специализируется на продаже готовых решений для производства и продажи фастфуд-продукции, такой как хот-доги и бургеры, под брендом Sibylla в заведениях shop in shop. Продукция «Сибилла Рус» реализуется в 4,4 тыс. точек в России, Казахстане, Белоруссии, Киргизии и Таджикистане, преимущественно на АЗС и в местах проведения досуга.

Весной прошлого года группа «Черкизово» уже приобрела у Atria ООО «Пит-Продукт» (Ленинградская область), которое является поставщиком мясной продукции для «Сибилла Рус».

Отмечается, что покупка отвечает стратегии «Черкизово» по дальнейшему увеличению присутствия в канале фудсервис.

В 2021 году чистые продажи «Сибилла Рус» составили 3 млрд рублей, в натуральном выражении они превысили 10 тысяч тонн.

Группа «Черкизово» является одним из крупнейших производителей мясной продукции в России, холдинг входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки. Компания включает 11 птицеводческих комплексов, 16 свинокомплексов, 11 мясоперерабатывающих предприятий, а также девять комбикормовых заводов и 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. Консолидированная выручка «Черкизово» по итогам 2021 года составила 158 млрд рублей.

Об уходе с российского рынка и запуске процесса продажи бизнеса в РФ между тем объявила американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's. Предполагается, что компания продаст весь портфель ресторанов локальному покупателю, уточняется в пресс-релизе корпорации. «Компания намерена продать все свои рестораны McDonald's в России местному покупателю. Компания намерена инициировать процесс "деархизации" этих ресторанов, что влечет за собой запрет на использования названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's, хотя компания сохранит свои товарные знаки в России», — говорится в сообщении. По данным ТАСС, компания возобновит работу в России под новым именем, это может произойти в середине июня. Отмечается, что коллектив сотрудников российского McDonald`s будет сохранен, сеть ресторанов и меню также останутся теми же.

Ранее «Эксперт» писал о том, что финский производитель продуктов питания Raisio закрыл сделку по продаже потребительского бизнеса в России компании «Копэкер Агро». Сумма сделки составила 1,5 млн евро. В начале мая занимающаяся производством и обжаркой кофе семейная финская компания Paulig сообщила о закрытии сделки по продаже своего российского подразделения ООО «Паулиг Рус». Покупателем стал гражданин Индии Викас Сои, занимающий пост управляющего директора конкурирующей с финнами Milagro Beverage Company. В апреле группа компаний «Велком» выкупила у финской Valio Group, которая заявила об уходе из России одновременно с Paulig, право на бренд Viola, а также завод, производящий товары этой линейки; булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» приобрел российский бизнес финской компании Fazer.