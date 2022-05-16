Денежные переводы через платежные системы РФ резко снизились

Денежные переводы в Россию и из России, осуществляемые через платежные системы, в I квартале сократились на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных, опубликованных на сайте Банка России.

Перечисления из России за январь — март 2022 года упали до $1,363 млрд (с $1,638 млрд), в страны СНГ они снизились на 14,1%, до $1,179 млрд (с $1,374 млрд), а в страны дальнего зарубежья — на 30,3%, до $184 млн (с $264 млн).

Поступления в Россию уменьшились до $632 млн (с $760 млн). Из стран СНГ объем переводов упал на 21,4%, до $253 млн (с $322 млн), а из дальнего зарубежья — на 13,5%, до $379 млн (с $438 млн).

Размер среднего перевода из России за год снизился с $245 до $216, а в Россию — увеличился с $361 до $383.

В статистике Центробанка отражены данные платежных систем: Вестерн Юнион, Золотая Корона, Юнистрим, Contact и Почты России.

Ранее «Эксперт» писал, что количество операций в Системе быстрых платежей в первом квартале 2022 года выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их объем достиг 2,4 трлн рублей. Средняя сумма перевода в первом квартале 2022 года составила 5,6 тыс. рублей. За последние два года она уменьшилась почти в 1,5 раза, что свидетельствует о росте популярности СБП для совершения повседневных переводов.

