Такого кризиса с дизельным топливом в США не было полвека

В США сейчас все только и говорят, что об очень дорогом бензине на автозаправках. Между тем, с дизелем обстановка еще хуже: за прошлый год цены на него выросли на 76,5% до рекордных 5,56 доллара за галлон (3,79 л). Такого кризиса с топливом не было в Соединенных Штатах приблизительно полвека.
Спрос американцев на дизель сейчас значительно превышает предложение. Причем, дисбаланс между спросом и предложением растет, потому что предложение сокращается: запасы дизельного топлива в США после 2020 года снизились на 43% и сейчас находятся на минимальном уровне с 2014 года. Самая плохая обстановка с запасами дизеля в хранилищах в Среднеатлантическом регионе, где они снизились за два года на 78%. Обстановка в штате Нью-Йорк, к примеру, настолько сложная, что Bloomberg приводит слова известного бизнесмена Джона Кэтсиматидиса, который занимается топливом. Он заявил на днях, что он не удивится, если этим летом на Восточном побережье США власти нормируют выдачу дизеля.
США в отношении дизеля не исключение. В других странах на других континентах ситуация с дизельным топливом даже хуже, чем в Америке. В Европе цены на дизель взлетели, например, на 88%. Международное энергетическое агентство (IEA) заявило на прошлой неделе, что мировые запасы нефтепродуктов, включая дизельное топливо, очень резко снизились. В Йемене, на Шри-Ланке, в Мексике и во многих странах Африки из-за дефицита дизеля все больше проблем с транспортом.
«Спрос из-за открытия экономик как на национальном, так и на глобальном уровне вырос очень значительно,- объясняет глава Tortoise Capital Роб Таммел. - Предложение отстает от спроса – такого (дисбаланса) не было несколько десятилетий, с семидесятых годов прошлого века».
Тогда, напоминает Business Insider, из-за нефтяного эмбарго ОПЕК топливо нормировали. Это привело к тому, что в специально выделенные дни на автозаправках выстраивались многокилометровые очереди. Сейчас большинство специалистов, по крайней мере, на данном этапе думают, что правительство не введет нормирование бензина и дизеля, но в том, что рынок попытается снизить спрос высокими ценами, сомнений ни у кого нет.
Если говорить о предложении, то раньше, когда спрос на дизель еще не был таким высоким, ряд нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Америке закрылись. Это значит, что даже если нефтяники увеличат добычу, на что сильно надеются в Белом доме, НПЗ просто не сумеют переработать дополнительную нефть в дополнительный дизель и дефицит никуда не исчезнет.
Мало того, отдельные «дизельные» регионы, например, Калифорния ранее не без успеха приложили немало сил для того, чтобы превратить НПЗ в биодизельные хабы. Для будущего такая трансформация, конечно, выглядит заманчиво, но в данный момент она только усиливает кризис.
Одним из объяснений нынешнего дизельного кризиса в США является и то, что американский дизель в немалых количествах идет на экспорт в Мексику, Колумбию, Бразилию, Эквадор и другие страны.
Еще одна причина – поставки российского дизельного топлива в Европу в последние два месяца резко сократились. По данным Vortexa, в апреле через российские порты на Балтийском и Черном морях на запад ушли 3,32 млн тонн дизельного топлива, что на 14% меньше, чем, например, в феврале.
Конечно, высокие цены на дизель в определенной мере регулируют спрос на него. Когда он из-за высоких цен снизится, снизятся и цены, но это, как подчеркивают экономисты, спровоцирует рецессию.
С другой стороны, если Евросоюз введет эмбарго на российскую нефть, то дизельный кризис усилится и продлится дольше, а последствия его ощутят практически все отрасли промышленности. По прогнозам, он вполне может затянуться и на весь следующий год.