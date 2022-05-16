Такого кризиса с дизельным топливом в США не было полвека

В США сейчас все только и говорят, что об очень дорогом бензине на автозаправках. Между тем, с дизелем обстановка еще хуже: за прошлый год цены на него выросли на 76,5% до рекордных 5,56 доллара за галлон (3,79 л). Такого кризиса с топливом не было в Соединенных Штатах приблизительно полвека.

Спрос американцев на дизель сейчас значительно превышает предложение. Причем, дисбаланс между спросом и предложением растет, потому что предложение сокращается: запасы дизельного топлива в США после 2020 года снизились на 43% и сейчас находятся на минимальном уровне с 2014 года. Самая плохая обстановка с запасами дизеля в хранилищах в Среднеатлантическом регионе, где они снизились за два года на 78%. Обстановка в штате Нью-Йорк, к примеру, настолько сложная, что Bloomberg приводит слова известного бизнесмена Джона Кэтсиматидиса, который занимается топливом. Он заявил на днях, что он не удивится, если этим летом на Восточном побережье США власти нормируют выдачу дизеля.