ЕК представила экономический прогноз, не предполагающий эмбарго на нефть из России до 2024 года

Еврокомиссия в своем экономическом прогнозе на 2022-2023 годы, представленном 16 мая, не рассматривает эмбарго на российскую нефть в этот период.

Документ опубликован на сайте организации.

В нем уточняется, что прогноз учитывает только ограничительные меры, введенные до 29 апреля включительно. Среди них запрет на импорт и экспорт конкретных видов товаров.

Сценарий, из которого исходит экономический прогноз, подразумевает, в частности, сохранение действующих тенденций на рынке энергоресурсов. Согласно документу, среднегодовая цена на нефть марки Brent будет в пределах $103,6 за баррель в текущем году, а в следующем его цена опустится до $93,5.

Даже при обозначенном сценарии Еврокомиссия практически в два раза повысила свой прогноз по инфляции в зоне евро в 2022 году до рекордных 6,1% по сравнению с 3,5% в осеннем прогнозе. Кроме того, снижен прогноз роста в Евросоюзе и зоне евро в 2022 году с 4% до 2,7%, а в 2023 году — с 2,8% до 2,3%.

Указывается также, что российская экономика, приспособившись к нынешней ситуации, стабилизируется к 2023 году; при этом рост ВВП России в следующем году составит не более 1,5%. Согласно прогнозу Еврокомиссии, в 2022 году ВВП в РФ сократится на 10,4%, а инфляция превысит 20%, снизившись в 2023-м до 10%.

Мировой экономический рост в 2022 году, по подсчетам Еврокомиссии, замедлится до 3,2% по сравнению с прогнозируемыми осенью 4,5%.

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что вина за возможный глобальный кризис будет лежать на странах Запада. По словам российского президента, антироссийские санкции бьют по экономикам государств, которые их вводят. «Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», — заявил российский лидер. По его убеждению, продолжение такой политики приведет к сложнейшим и труднообратимым последствиям для Евросоюза и беднейших стран мира.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен предложить импортерам российского газа решение, которое позволит избежать нарушения санкций и при этом удовлетворит требования президента РФ Владимира Путина об оплате газа за рубли. По данным Bloomberg, Еврокомиссия подготовила новое руководство по платежам за российский газ, в котором указано, что компании могут открывать счета в евро или долларах в «Газпромбанке», как того требуют российские власти. Уточняется, что представленное Еврокомиссией новое руководство по платежам вызвало неоднозначную реакцию внутри ЕС. Так, Германия, Венгрия, Италия и Франция в целом одобрили этот план, а представитель Польши заявил, что он не внес юридической ясности, и призвал к дополнительному обсуждению этого вопроса послами ЕС.