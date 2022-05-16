En+ оплатит отдых своих сотрудников

En+ Group выделит в этом году более 157 млн рублей на путевки сотрудников и их семей. На эти средства более 5 тысяч человек смогут отдохнуть в санаторно-курортных учреждениях, посетить туры выходного дня или получить путевки в различные базы отдыха и пансионаты. Доступны такие направления, как Краснодарский, Ставропольский, Красноярский и Алтайский край, Калининградская, Иркутская, Челябинская, Нижегородская и Новосибирская области, республики Бурятия и Тыва.

«Руководство En+ Group совместно с рабочими советами постоянно изучает потребности сотрудников в регионах, добавляя к стандартному компенсационному пакету необходимые для комфортного уровня жизни опции», - пояснил руководитель энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков.

Так, по сравнению с прошлым годом сумма, направленная на отдых работников, заметно возросла. В 2021-м En+ направила около 123 млн рублей. Тогда же детские лагеря посетили около 1300 детей сотрудников, а в этом году ожидается, что их количество возрастет до 1500.

Также группа договорилась о предоставлении выгодных условий проживания в отелях и санаториях-партнерах в Иркутской и Московской областях, Хакасии, Красноярске и Нижнем Новгороде. Скидки на сезон весна-лето 2022 для сотрудников достигают 40%.

Михаил Хардиков добавил, что в фокусе внимания группы не только обязательные безопасность и удобство рабочих мест, но и благоустройство городской инфраструктуры там, где живут сотрудники.

Инициатива En+ способна создать мультипликативный эффект. Во-первых, она позволяет работникам значительно сэкономить на отпуске и компенсировать значительную часть расходов семейного бюджета, а во-вторых такая инициатива может стимулировать развитие внутреннего труизма в России.

Кстати, основатель En+ Олег Дерипаска уже долгое время радеет за развитие внутреннего туризма. Например, в мае прошлого года он выразил свое мнение относительно идеи распространить практику курортного сбора на всей территории РФ. «Введение курортного сбора на всей территории страны убьет внутренний туризм, который в период пандемии только-только начал развиваться из-за закрытых границ», — написал Дерипаска в своем Телеграмм канале. Промышленник подчеркнул, что «у внутреннего туризма появился реальный шанс превратиться в полноценную отрасль с миллионами занятых».