Революция фондового рынка: из новой нормальности в старую

Начиная с 2008 года мировые центробанки дружно печатали деньги, разгоняя стоимость активов, и выросло целое поколение трейдеров и инвесторов, которые привыкли без лишних вычислений и раздумий покупать любые просадки. Все выкупят - приучили их ЦБ словно собаку Павлова, и многие годы эта тактика работала.

Однако времена изменились. Еще одна отличительная черта экономики последних 15 лет - стабильно низкая инфляция - сейчас же сильнейший за 50 лет ее всплеск и, как следствие, кардинальное изменение поведения центробанков. Теперь они уже не могут спасать мир очередным QE, да и не особо то хотят. Регуляторы возвращаются к нормальной монетарной политике и во всю пытаются побороть инфляцию путем повышения ставок и изъятия ликвидности из системы.

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Момент, к слову, идеальный. Во всем все равно обвинят геополитику, поэтому данный момент нужно использовать по максимуму, время вернуть финансовый мир к адекватности.

К слову, даже сама ситуация на рынках говорит о кардинальных изменениях. Безоговорочный лидер по стоимости всех последних лет - Apple перестала быть самой дорогой компанией

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Новым лидером по капитализации стала Saudi Aramco. Это случилось после того, как цены на нефть впервые за много лет взлетели выше 100 долларов, а акции технологических компаний обвалились под натиском роста процентных ставок.

Еще в начале этого года рыночная стоимость Apple составляла 3 триллиона долларов - примерно на 1 триллион долларов больше, чем у Aramco. Однако с тех пор акции Apple упали примерно на 20%, а акции саудовского гиганта выросли почти на треть.

Может ли это стать предзнаменованием переформатирования мировой экономики или же это лишь временные веяния нынешнего кризиса? Эксперты пока не готовы утверждать однозначно, однако почти все они сходятся во мнении, что как и в 2000-м, акции хайтека до недавнего времени представляли собой такой же пузырь, который теперь лопнул.

Кстати, объем рыночной капитализации NASDAQ просел больше, чем во время пузыря Dot-com. Тогда потери составили 4,6 триллиона, а сейчас уже семь с половиной.

В начале века технологическая революция только зарождалась, и компаний IT сектора среди рыночных гигантов почти не было. Разве что Microsoft. Так, например, перед кризисом 2008 года компания Билла Гейтса в одиночку представляла сектор в первой десятке по рыночной капитализации, остальными были банки, ритейлеры и нефтянка.

Затем, когда роль интернета в мировой экономике стала доминирующей, а мировые центробанки беспрерывно печатали деньги, крупнейшие IT компании начали раздуваться в цене как воздушный шар, одна за другой преодолевая отметку в триллион долларов. Более того, до недавнего времени на четверку крупнейших приходилось едва ли не четверть капитализации американского индекса S&P 500.

Сейчас же на фоне рекордного за почти 50 лет скачка инфляции в лидеры выходят акции сырьевых компаний. Более того, предпочтения инвесторов резко изменились - на фоне повышения ставок и роста неопределенности, им больше не интересны так называемые компании будущего с непонятной бизнес-моделью и неясными перспективами. Все возвращается на круги своя - деньги голосуют за то, что дает прибыль здесь и сейчас. И взлет котировок Saudi Aramco яркое тому подтверждение.

Вполне возможно, мы переживаем революцию на финансовых рынках, и трейдерам 21 века, выросшим на печатном станке и самом мощном бычьем рынке в истории, придется многому научиться. чтобы выживать в текущих условиях.