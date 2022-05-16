Газели доброй надежды

Институт менеджмента инноваций ВШБ НИУ ВШЭ завершает очередной цикл исследования российских быстрорастущих компаний (о результатах предыдущего цикла «Эксперт» рассказывал https://expert.ru/2021/05/27/gazeli-nevysokikh-tekhnologiy/). На этот раз результаты получены на базе данных отчетности компаний за 2020 год**. Дополнительным источником информации стал анкетный опрос 150 компаний из категории быстрорастущих, проведенный по репрезентативной выборке (март‒апрель 2022 года).

То есть для анализа использовались данные за не самый благоприятный для быстрого роста год, на который пришелся основной удар коронавирусного кризиса и общемировой экономический спад.

Исследование показывает, что в России БРК составляют всего 0,75% от общего числа юридических лиц. Правда, такая малая доля объясняется не столько тем, что остальные фирмы медленно растут, сколько тем, что 97% этих юрлиц имеют менее 10 человек в штате. Если же брать только компании с числом сотрудников более 10 человек, то БРК составляют 26% от них (28 617 из 111 164 компаний). При этом из этих 111 тыс. компаний у 18% выручка вообще не выросла, а у 56% — росла, но менее чем на 20% в год. Если сопоставить общий прирост выручки (27,9 трлн рублей) и прирост выручки у БРК (16,8 трлн рублей), то выяснится, что вклад БРК составляет 60% этого прироста. То есть в период с 2017 по 2020 год, как и в других странах, в России БРК внесли основной вклад в рост выручки, а значит, и в общий экономический рост.

За три года выручка всех БРК выросла почти в три раза: с 9,4 до 26 трлн рублей, прирост выручки составлял ежегодно 41%. Это значит, что БРК можно рассматривать как весьма значимый для экономики сегмент. Для сравнения: совокупная выручка 400 крупнейших компаний России по версии журнала «Эксперт» составила в том же 2020 году 91,5 трлн рублей. Совокупная занятость в БРК за 2020 год — 2,5 млн человек.

Кадры снова решают всё

О том, какие факторы обеспечили БРК такой быстрый рост, и об их дальнейших планах позволяют судить результаты анкетирования. На первое место в перечне факторов роста большая часть опрошенных (46%) поставила обеспеченность компании квалифицированными кадрами. Каким бы удивительным это ни казалось, но при традиционных для отечественного бизнеса жалобах на проблемы с кадровым обеспечением БРК из года в год в ходе различных опросов указывают, что они не испытывают острого дефицита квалифицированных кадров. Напротив, наличие сильного коллектива специалистов — это их конкурентное преимущество и основа для роста. Быстрый рост, рыночный динамизм, хорошая оснащенность производственными мощностями позволяют этим компаниям, по мнению респондентов, быть привлекательным и надежным работодателем, предоставляющим интересную и достаточно хорошо оплачиваемую работу с перспективами быстрого карьерного роста. Показательно, что и в дальнейших планах они в качестве приоритетной ставят задачу сохранения и увеличения числа рабочих мест, повышения зарплаты сотрудников (31%).

В качестве второго фактора роста компании отмечают высокое качество своей продукции или услуг (32%). Важно сказать, что тех, кто отметил этот фактор, оказалось больше, чем указавших на «низкую цену» (26%). Не менее показательно, что в числе лидирующих факторов роста оказались также такие характеристики, как «скорость реагирования на изменения конъюнктуры рынка» (23%) и «умение учесть индивидуальные запросы потребителя» (22%). Это говорит о том, что эти компании обеспечивают свой успех в конкурентной борьбе не столько за счет низких цен, сколько за счет более высоких характеристик предлагаемого продукта в сочетании с умением работать с изменениями спроса.

Что касается видения руководителями БРК перспективных задач, то, хотя опрос проводился в разгар «санкционного» кризиса весны 2022 года, задача обеспечить выживание бизнеса (сохранить позиции, обеспечить стабильность) оказалась актуальна только для 29% респондентов. В то же время на первое место вышли планы дальнейшего роста выручки, выпуска, продаж (34%). Причем в ряде случаев эти задачи отмечались компаниями через запятую (можно было указать до трех задач одновременно), то есть задача выживания была всего лишь основой для будущего роста. Что лишний раз подчеркивает силу предпринимательского духа этих компаний: борясь сегодня за выживание, они сразу думают о дальнейшем росте.

Важно отметить, что, несмотря на быстрый рост, БРК — это далеко не стартапы и даже не малые предприятия: средняя выручка на одну БРК составила 914 млн рублей. Данные по времени существования также подтверждают, что совсем начинающих компаний среди БРК всего 7%. Это наблюдение хорошо соотносится с аналогичными исследованиями зарубежных ученых, развенчивающими миф о том, что БРК — это в основном молодые, только что стартовавшие компании.

БРК в России — это не столичный феномен: такие компании представлены во всех федеральных округах. Особенно выделяется Приволжский округ — тут находится почти пятая часть всех БРК (19%). Он совсем немного отстает от московского региона (Москва и область), где присутствует 23% БРК. Важно отметить, что, согласно многочисленным наблюдениям, БРК, выросшие из региональных бизнесов, в дальнейшем в большинстве своем сохраняют сильное присутствие в этих регионах, становясь источником бюджетных доходов и основой для формирования кооперационных цепочек на местном уровне.

Подавляющее большинство опрошенных БРК обеспечило быстрый рост, опираясь только на собственные ресурсы. 71% утверждают, что за последние пять лет вообще не использовали внешнее финансирование: ни кредиты, ни займы, ни гранты. Это еще одно свидетельство того, что у нас построена какая-то очень своеобразная модель капитализма, где бизнес развивается (а иногда развивается быстро) без всякого привлечения внешних капиталов — только за счет собственных средств. Даже трудно представить, каких успехов мог бы добиться российский бизнес, если бы он имел доступ к недорогим и длинным заемным деньгам. Кстати, почти половина (46%) тех, кто использовал внешнее финансирование, никакой господдержкой при этом не пользовались: все средства были получены исключительно на общих рыночных условиях.

Большинство БРК добились высоких темпов роста, работая на внутреннем рынке: экспортеров среди них всего 5%. Во многом это связано с тем, что эффективная работа на внешних рынках — привилегия прежде всего относительно крупных компаний. Свидетельство тому — указанные 5% экспортеров формируют 26% совокупной выручки всех БРК. То есть для большинства российских БРК работа сугубо на внутреннем рынке не является преградой для быстрого роста.

Результаты анкетирования показывают, что те компании, которые пока не вышли на экспорт, объясняют это прежде всего тем, что внутренний рынок достаточен для дальнейшего роста (40%). Существенными барьерами для начала экспорта являются также отсутствие у компаний связей, деловых партнеров, партнеров по кооперации в зарубежных странах (18%) и отсутствие навыков и специалистов по организации экспорта (16%). Тем не менее 20% из этих «пока еще неэкспортеров», планируют выйти на внешние рынки в следующие три года. Что касается экспортеров, то, несмотря на все вводимые ограничения, почти две трети из них (61%) надеются увеличить экспорт или сохранить его на уровне 2021 года.

Чем инновационнее, тем устойчивее

Обратимся к важнейшей категории БРК — высокотехнологическим и инновационно активным компаниям. К высокотехнологическим секторам среди всех БРК относятся 3500‒4000 компаний. Что касается инновационно активных компаний, то по формальным критериям их число составляет около 2000. Если же взглянуть на выборку компаний, прошедших анкетирование, то к компаниям с высокой инновационной активностью можно отнести 23% из них. Это означает, что, экстраполируя этот результат на всю совокупность БРК, можно оценить верхнюю планку числа инновационно-активных БРК в 6000‒6500. Анализ показывает, что инновационные БРК обладают более устойчивым быстрым ростом выручки на промежутке 2012‒2020 годов по сравнению с остальными компаниями. Это и неудивительно: инновационная активность обеспечивает возможность быстрого роста не за счет благоприятных изменений конъюнктуры рынка или реализации разового инвестпроекта, а за счет продуктов с новыми свойствами, низкими издержками, более учитывающих индивидуальные запросы потребителей. Повторить такие преимущества конкурентам не всегда возможно, и для этого требуются изрядное время и финансовые затраты. Поэтому-то инновации — лучший залог долгого роста, поэтому-то за них разворачиваются главные экономические сражения.

В ходе анкетирования компаниям был задан вопрос, как на их развитие повлиял коронавирусный кризис. Они могли оценить это влияние в интервале от +5 до −5 баллов. Так вот, 42% выбрали нулевую оценку влияния, то есть, по их мнению, пандемия коронавируса никак не повлияла на их развитие. На 32% она оказала скорее положительное влияние (средняя оценка +3,2 балла), для 25% влияние было негативным (средняя оценка −2 балла). Из чего можно заключить, что это весьма «ударопрочная» категория бизнеса, умеющая противостоять кризисным явлениям.

Подводя итоги, можно еще раз отметить, что в России имеется достаточно представительный слой быстрорастущих компаний. Такие компании играют ключевую роль в увеличении темпов роста ВВП, создании новых рабочих мест и инновационном развитии. Пока доля таких компаний в экономике невелика, до последнего времени они опирались преимущественно на собственные средства. В условиях кризиса можно и нужно делать ставку на БРК как на источник устойчивого экономического роста и эффективных антикризисных стратегий. Сами эти компании доказали свое умение противостоять ударам кризиса и готовы к дальнейшему росту. Перед нашими экономическими властями стоит стратегическая задача кратно увеличить число БРК в России и долю технологических инновационно активных компаний среди БРК. Необходимо, используя лучший мировой опыт, сформировать госпрограмму поддержки технологических БРК с отдельными блоками регионального, отраслевого и федерального уровней. Это создаст условия не только для преодоления кризиса, но и для нового витка экономического роста.

* В данном случае под «средним» бизнесом понимается не формальное определение в соответствии с постановлением правительства РФ от 4 апреля 2016 года № 265, а более широкий круг компаний. В частности, при определении быстрорастущих компаний использовался подход ОЭСР, где эти компании должны были иметь не менее 10 сотрудников в течение последних трех лет.

** Данные за 2021 год начали появляться в публичном доступе только с апреля с. г. и станут полностью доступными для анализа не ранее лета.

*** В рамках исследования БРК определялись в соответствии с критериями ОЭСР: рост выручки на 20% ежегодно в течение последних трех лет (2017‒2020), при этом в компании должно быть не менее 10 сотрудников в течение каждого года. В качестве источника сведений о компаниях использовалась база данных Ruslana (Bureau Van Dijk).