Говорим «газ» — подразумеваем «политика». И наборот

ЕС должен будет потратить около 200 млрд евро в ближайшие пять лет, чтобы обеспечить энергетическую независимость от России. Такую цифру приводит Financial Times со ссылкой на проект стратегии Еврокомиссии, в котором прописаны цели Евросоюза по использованию чистой энергии и снижению потребления ископаемого топлива.

Проект предложений оценивает дополнительные инвестиции властей региона в размере 195 млрд евро на период до 2027 года. И это помимо планов по увеличению расходов на сокращение выбросов углерода. ЕС также должен будет сократить потребление энергии больше, чем считалось ранее, чтобы достичь целей по нулевым выбросам углерода к 2050 году.

Предложения будут опубликованы на текущей неделе: лидеры ЕС спешат разорвать зависимость от российской нефти и газа. ЕК заявила: ЕС может сократить импорт российского газа на две трети в этом году — и призвала государства-члены пополнить свои хранилища газа перед следующей зимой. Еврокомиссия также добивается от государств-членов, чтобы они одобрили шестой пакет санкций, включая поэтапное эмбарго на российскую нефть уже в этом году. Пока пакет не принят из-за позиции Венгрии, которая в значительной степени зависит от российской нефти.

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Предложения, которые содержатся в стратегии, касаются быстрого снижения зависимости от российского ископаемого топлива путем ускорения перехода к чистой энергии и объединения усилий для достижения более устойчивой энергетической системы «и истинного энергетического союза». ЕК призывает к сокращению потребления энергии на 13% к 2030 году — по сравнению с сокращением на 9% в предыдущем варианте директивы по энергоэффективности.

Брюссель тоже стремится ускорить развертывание возобновляемых источников, чтобы покрыть 45% всего спроса на энергию к 2030 году (по сравнению с целью 40%, которая была определена до сих пор). Для этого требуется более чем удвоить текущую мощность в 511 гигаватт и достичь общей мощности 1236 ГВтч.

В документе изложена стратегия ускорения установки солнечных фотоэлектрических мощностей к 2028 году более чем вдвое по сравнению с сегодняшним уровнем. ЕК также призывает к более широкому использованию тепловых насосов, геотермальной и солнечной тепловой энергии.

Еще одно предложение — повышение использование водорода. В частности, предлагается задействовать три «коридора импорта водорода» через Средиземное, Северное море и, в конечном итоге, Украину. Стратегия также опирается на увеличение использования биометана. Цена вопроса — 36 млрд евро.

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Наряду с этим ЕС должен будет найти способы снижения зависимости европейской промышленности от природного газа. Меры по повышению энергоэффективности, замещения поставок топлива, ускорению электрификации и использованию технологий, основанных на использовании водорода и биометана, могут сэкономить до 35 млрд кубометров природного газа к 2030 году, говорится в проекте документа.

Америке от экспорта газа — светит. Американцам — нет

Сегодня, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева, цены на газ в Европе стабилизировались в пределах 1000 долларов за 1000 кубометров. Стабилизация цен наблюдается с конца апреля — ей способствует снижение потребления в связи с завершением отопительного сезона.

Заполненность европейских ПХГ по состоянию на 14 мая составляла 39,5%. Наиболее наполненными были ПХГ в Польше, Португалии и Великобритании. Средний уровень общей заполненности на 7% превышает запасы газа в мае 2021 года, но на 47,4% ниже, чем в мае 2020 года. С наступлением теплого периода года и завершением отопительного сезона острота энергетического кризиса постепенно отступила. Однако возвращения трудностей можно ожидать уже в октябре, полагает эксперт.

Европейская комиссия постоянно работает над планами по снижению зависимости европейской экономики и потребителей от газа в целом — в том числе и от российского. Основными постулатами всех планов являются увеличение инвестиций в «зеленую» энергетику и сокращение потребления. В последнем плане сокращение потребления к 2030 году планируется на 13%. Это — значительная величина, говорит Лукичева. Она означает, что придется либо компенсировать выпадающие объемы газа другими энергоносителями, либо значительно снизить качество жизни потребителя. Приоритетными источниками энергии ЕК называет возобновляемые, но пока вместо этого наблюдается рост использования угля, ставящий под большое сомнение «зеленые» планы европейцев. И бесконечное наращивание инвестиций в отказ от российских энергоносителей начинает выглядеть как банальный «распил» бюджета чиновниками.

Водород, который упоминается как значимая альтернатива природному газу, пока недоступен в технологическом плане и вряд ли будет доступен в скором времени. Ускоренное строительство СПГ-терминалов может смягчить ситуацию через пару-тройку лет. Однако, говорит Лукичева, европейский рынок газа, вследствие событий последние двух лет, оказался перепривязан к ценообразованию на рынке СПГ, что сохранит постоянно высокий уровень цен в будущем (примерно в 2-3 раза выше, чем при закупке трубопроводного газа). Это будет отрицательно сказываться на темпах роста европейской экономики и качестве жизни населения.

Кризис в Европе в полной мере сказался на американских производителях, позволив им осваивать новый рынок, на который они давно хотели прорваться, указывает аналитик. В связи с этим резко выросло количество инвестиций в инфраструктуру, обеспечивающую рост экспорта СПГ. Заключение долгосрочных контрактов с европейскими и азиатскими поставщиками будет способствовать росту американского экспорта сжиженного газа в длительной перспективе и дальнейшему развитию отрасли.

Но внутренний американский потребитель будет страдать от высоких цен на газ, уверена эксперт. Это уже привело к поднятию в Конгрессе темы чрезмерного экспорта газа и нефти из страны в ущерб местной экономике и потреблению. Минэнерго США ожидает, что к концу 2023 года экспорт СПГ вырастет на 14,5%, трубопроводного газа — на 21,5%.

Весь газ — в баллонах у политиков

Между тем, говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, в понедельник, 16 мая, цены на природный газ в США на утренних торгах демонстрируют растущую динамику, прибавляя 2,8% и поднимаясь к отметке 7,8 долларов за млн БТЕ (британских тепловых единиц).

Сегодня в Китае уже были опубликованы свежие макроэкономические данные за апрель. Консенсус-прогноз предполагал слабость из-за жестких ограничений, которые были введены в Шанхае и ряде других городов, в следствие сильнейшей вспышки заболеваемости COVID-19. Однако фактические данные за апрель оказались значительно хуже.

Объем промышленного производства продемонстрировал самую слабую динамику с марта 2020 года: сокращение сектора составило 2,9% г/г, вместо ожидаемого роста на 0,4% г/г. Спад розничных продаж в апреле тоже достиг максимального с весны 2020 году уровня 11,1%, при ожиданиях в 6,1%. Естественно, что и весь рынок труда Китая, нырнул вслед: безработица в Китае в прошлом месяце выросла с 5,8% до 6,1%, максимального уровня с марта 2020 года.

Данные очень плохие, констатирует эксперт, особенно если смотреть на них в комбинации со спадом в экономике США в первом квартале 2022 года на 1,4%. Столь негативная статистика подтверждает рецессионые ожидания для мировой экономики на 2022-2023 год, с соответствующим для подобной ситуации сильным спадом цен на энергоносители в следующие 6-12 месяцев.

Однако, уверен Гойхман, на более коротком отрезке (до 1-2 месяцев), противостоять глобальному понижательному макроэкономическому тренду пока удастся более локальным факторам. В минувшее воскресенье, 15 мая, руководство Китая объявило о начале поэтапного снятия антиковидных ограничений.

Достаточно сложной остается обстановка на европейском газовом рынке, который через СПГ влияет и на американские площадки.

Биржевые торги здесь начались с падения цен. Фьючерсы на газ с поставкой на нидерландском хабе TTF с открытия торгов в понедельник, 16 мая, упали на 2,7%, до 94,20 евро за Мвт*ч (1046 долларов за тыс. куб. м). Снижение произошло на фоне разрешения Еврокомиссией странам ЕС оплаты российского газа за рубли через «Газпромбанк».

Это отчасти снимает риски прекращения импорта газа из России в европейские страны во второй половине мая — отсюда и наблюдаемое сегодня снижение газовых фьючерсов в Европе, говорит аналитик. Однако, по его мнению, все большее беспокойство вызывает устойчивость поставок через украинскую территорию — после того как оператор «ГТС Украины» объявил о прекращении транзита с 11 мая через ГИС «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков» из-за потери контроля официальным Киевом над этими территориями.

Если по какой-то причине транзит российского через Украину остановится, то это будет значить сокращение объемов поставок в Европу на 30-40%. Для европейского рынка такой сценарий станет шоковым и приведет не только к краткосрочному взлету газовых котировок, но и остановке множества предприятий. Вероятно, предполагает Гойхман, именно поэтому Еврокомиссия планирует разрешить странам ЕС административное право регулировать цены на газ в случае резкого сокращения поставок из России.

Случится это событие или нет, сказать невозможно. Техническая картина на газовом рынке также не дает однозначного ответа. На европейском рынке место для еще одного всплеска фьючерсов на газ остается, а вот на американском цены явно подошли к своим максимальным значениям, по крайне мере в этом макроэкономическом цикле.

Так что на европейском рынке, газовые котировки могут продолжать двигаться в диапазоне 90-110 евро за Мвт*ч, до тех пор пока угроза остановки транзита через Украину не реализуется или не исчезнет, заключает Марк Гойхман. А вот на американском рынке, скорее, можно ожидать снижения цен — в том числе и в рамках этой недели — к 7-7,5% долларам за млн БТЕ, особенно после новых антиинфляционных заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла, который во вторник, 17 мая, должен выступить на конференции организованной Wall Street Journal.