Как выбрать практичный котел отопления

В этой статье рассмотрим виды приборов, принцип их работы, преимущества и дополнительные возможности.

Принцип работы

Котел ― это отопительный прибор, который предназначен для нагрева теплоносителя за счет какого-либо энергоресурса и дальнейшей его транспортировки по системе отопления.

В качестве энергоресурсов могут выступать: электричество, твердое топливо и газ. Последний, является самым распространенным и экономичным.

Независимо от типа ресурса, каждый котел сконструирован таким образом, что теплоноситель протекая по разогретому теплообменнику нагревается и продвигаясь по отопительной системе отдает тепло радиаторам, а они в свою очередь нагревают воздух. Далее теплый воздух поднимается вверх, холодный вниз - снова нагревается и т.д.

Разновидности

Бытовые отопительные котлы бывают трех типов:

Электрические котлы ― это энергозависимые приборы, которые подогревают теплоноситель при помощи тэнов. Твердотопливные ― данные модели имеют вместительную топку. В нее закладывается топливо в виде древесины или угля. Оно горит, выделяющаяся энергия нагревает теплообменник с теплоносителем, который далее циркулирует по системе. Газовые котлы ― самые распространенные отопительные котлы. Бывают настенными и напольными, одноконтурными и двухконтурными, конденсационными, с открытой и закрытой камерами сгорания. Все современные модели оснащены надежной автоматикой безопасности, различными датчиками и дополнительными возможностями для более комфортного их использования.

В качестве основного энергоресурса служит природный газ, а некоторые модели можно перевести на сжиженный.

Преимущества

Самые популярные отопительные газовые котлы производятся с рядом весомых преимуществ:

безопасность ― при производстве проходят многоуровневый контроль качества и имеют несколько степеней защиты;

экономичны в расходе энергоресурсов ― автоматика безопасности, электроподжиг и другие компоненты контролируют разумный расход топлива согласно выставленным температурным параметрам. А, при использовании уличного датчика, или комнатного термостата точность работы повышается;

компактность ― производители предлагают модели с небольшими габаритами. Например, настенные модели помещаются даже на маленькой кухне;

унификация ― используемые компоненты внутренних узлов однотипны и доступны в случаях замены или ремонта.

Дополнительные возможности

Используя дополнительные устройства можно более точно настроить работу котла. Впоследствии это скажется на экономии ресурсов, денег и сроке службы внутренних узлов.

Модели имеют возможность подключения:

комнатного термостата;

уличного погодозависимого датчика;

циркуляционного насоса;

турбонасадка для удаления продуктов сгорания. Подходит для напольных газовых котлов;

устройства управления и контроля.

В ближайшей и среднесрочной перспективе бытовые газовые котлы остаются самыми востребованными отопительными приборами, которые с каждым годом обретают все более новые и желанные функции.