Как выбрать практичный котел отопления

В этой статье рассмотрим виды приборов, принцип их работы, преимущества и дополнительные возможности.
Принцип работы
Котел ― это отопительный прибор, который предназначен для нагрева теплоносителя за счет какого-либо энергоресурса и дальнейшей его транспортировки по системе отопления.
В качестве энергоресурсов могут выступать: электричество, твердое топливо и газ. Последний, является самым распространенным и экономичным.
Независимо от типа ресурса, каждый котел сконструирован таким образом, что теплоноситель протекая по разогретому теплообменнику нагревается и продвигаясь по отопительной системе отдает тепло радиаторам, а они в свою очередь нагревают воздух. Далее теплый воздух поднимается вверх, холодный вниз - снова нагревается и т.д.
Разновидности
Бытовые отопительные котлы бывают трех типов:
- Электрические котлы ― это энергозависимые приборы, которые подогревают теплоноситель при помощи тэнов.
- Твердотопливные ― данные модели имеют вместительную топку. В нее закладывается топливо в виде древесины или угля. Оно горит, выделяющаяся энергия нагревает теплообменник с теплоносителем, который далее циркулирует по системе.
- Газовые котлы ― самые распространенные отопительные котлы. Бывают настенными и напольными, одноконтурными и двухконтурными, конденсационными, с открытой и закрытой камерами сгорания. Все современные модели оснащены надежной автоматикой безопасности, различными датчиками и дополнительными возможностями для более комфортного их использования.
В качестве основного энергоресурса служит природный газ, а некоторые модели можно перевести на сжиженный.
Преимущества
Самые популярные отопительные газовые котлы производятся с рядом весомых преимуществ:
- безопасность ― при производстве проходят многоуровневый контроль качества и имеют несколько степеней защиты;
- экономичны в расходе энергоресурсов ― автоматика безопасности, электроподжиг и другие компоненты контролируют разумный расход топлива согласно выставленным температурным параметрам. А, при использовании уличного датчика, или комнатного термостата точность работы повышается;
- компактность ― производители предлагают модели с небольшими габаритами. Например, настенные модели помещаются даже на маленькой кухне;
- унификация ― используемые компоненты внутренних узлов однотипны и доступны в случаях замены или ремонта.
Дополнительные возможности
Используя дополнительные устройства можно более точно настроить работу котла. Впоследствии это скажется на экономии ресурсов, денег и сроке службы внутренних узлов.
Модели имеют возможность подключения:
- комнатного термостата;
- уличного погодозависимого датчика;
- циркуляционного насоса;
- турбонасадка для удаления продуктов сгорания. Подходит для напольных газовых котлов;
- устройства управления и контроля.
В ближайшей и среднесрочной перспективе бытовые газовые котлы остаются самыми востребованными отопительными приборами, которые с каждым годом обретают все более новые и желанные функции.