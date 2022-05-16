Куда идёт Казахстан после событий января 2022 года?

После попытки госпереворота в январе 2022 года, когда погибло 230 человек и был нанесен непосредственный ущерб имуществу граждан и государства на 2,5 миллиарда долларов, перед президентом Касым-Жомартом Токаевым было несколько путей.

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Первый и самый очевидный — «завинтить гайки», то есть максимально жестко отреагировать на попытку госпереворота и массовые беспорядки, усилить правоохранительные органы и спецслужбы, ужесточить законодательство и снизить всю политическую и общественную активность вне государственной системы.

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Второй вариант — «сдать назад», то есть свернуть политические реформы, договориться со всеми элитными группировками, оставить за ними контроль разных финансовых потоков и остановить расследование январской трагедии на исполнителях среднего уровня.

Это были легкие решения, но Касым-Жомарт Токаев выбрал сложный путь — провести дальнейшие политические реформы, причем направленные на более сбалансированный и демократический путь развития страны.

Если коротко обрисовать реформы, затрагивающие 33 статьи действующей Конституции и еще ряд законов, то можно выделить основные моменты:

Полное запрещение смертной казни. Принадлежность земли и других природных ресурсов народу, а не государству. Восстанавливается Конституционный суд. Нижняя палата парламента избирается по смешанной системе — 70% по партийным спискам, 30% самовыдвиженцы. На согласование маслихатом акимов областей предлагается как минимум две кандидатуры. У маслихатов появляется постоянный председатель вместо секретаря. Образуются 3 новых (точнее восстанавливаются упразднённые в 90-е годы) области. Президент приостанавливает на время своих полномочий членство в политической партии, а его близкие родственники на могут быть политическими госслужащими и руководителями в квазигоссекторе. Акимы и их заместители не смогут возглавлять филиалы политических партий В маслихатах на уровне областей и городов республиканского значения будет смешанная система выборов, а на уровне городов и районов мажоритарная вместо пропорциональной. Регистрационный порог численности партий снижается с 20 до 5 тысяч человек. Квота Ассамблеи народа Казахстана в 9 депутатов нижней палаты отменяется, вместо этого АНК будет рекомендовать 5 депутатов в верхнюю палату.

Ключевым аккордом в программе политических реформ должен стать республиканский референдум 5 июня. На нем граждане будут голосовать за или против поправок в Конституцию, но это по форме, а если брать по существу, то голосуют за доверие политике Токаева. И тут вступает в силу вопрос — что считается одобрением? Формально чтобы референдум состоялся нужно чтобы туда пришло больше 50% избирателей. Учтя, что он состоится в период летних отпусков — обеспечить явку сложная задача. Следующая задача — получить большинство, чтобы больше 50% избирателей и 11 регионов из 17 проголосовали «за».

Вроде бы вполне выполнимая задача, если брать по нижней планке. Но весь вопрос в том, что такая полномасштабная политическая реформа требует подавляющего большинства сторонников — что-то вроде 75% по явке и по голосам, причем чтобы сам подсчет не подвергался обвинениям в массовой фальсификации. Смогут ли это сделать — скорее всего да, но риски все равно есть.

Сам по себе референдум и подведение его итогов оптимальный повод для противников действующей власти сплотиться и устроить снова волну протестов или беспорядков. Цель минимум у них будет — вызвать сомнения в итогах референдума, а цель максимум — попробовать устроить срыв референдума в целом. Посмотрим, как это будет делаться и что им противопоставят.

Стратегически сейчас власть в Казахстане находится в уязвимом положении, потому что она либерализуется. Как правило стабильны или либеральные режимы, или авторитарные/тоталитарные — у них хватает внутренних сил противостоять внешним и внутренним угрозам. А вот момент перехода от авторитарного режима к либеральному как раз-таки наиболее опасен — старыми политическими инструментами и технологиями пользоваться уже нельзя, а новыми еще не научились или для них нет людей.

Кроме того, проблемой является бушующий конфликт между Россией и Украиной, который плохо влияет на мировую и казахстанскую экономику, а также делает возможным вмешательство во внутренние дела страны как в форме пропаганды, так и в форме санкций иностранных держав.

Тактически наша власть стоит перед тремя разными проблемами:

Политические реформы нужны и реально позволяют сделать государство лучше, но непосредственное их влияние сразу ощутит только люди, напрямую участвующие в политике. А вот для основной части населения сразу эффект принесет только создание новых областей, а все остальное это дело постепенной перспективы нескольких лет. Им больше нужно повышение эффективности судебной и правоохранительной систем. Пока не видно, что у правительства есть планы о том, как развивать экономику дальше и обеспечивать расходы бюджета. Национальный фонд на грани неснижаемого остатка и возможно на следующий год придется радикально резать бюджет. Об этом не все еще думают, но часть людей уже озабочена. Кроме того, ценники в магазинах навевают совсем уж грустные мысли. Людям прежде всего нужна безопасность и справедливость, но пока правоохранительная и судебная система не подвергнуты положительным изменениям. Ну и со спецслужбами пока все непонятно — что будет делаться, чтобы избежать повторения январской трагедии?

Если же говорить про элиты, то пока не запущен большой процесс передела собственности, внутренних конфликтов больше не будет, что снижает проблемы для действующей власти.

В общем, Казахстан проходит достаточно сложную трансформацию своей политической системы, направленную на переход от суперпрезидентской к президентско-парламентской республике. С одной стороны для этого процесса есть как внутренние, так и внешние риски, но с другой стороны если эти реформы не провести будет еще хуже.