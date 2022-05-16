Кухни на заказ: преимущества доступной услуги

16 мая 2022, 16:41

Если нужно сэкономить место, заказать кухню можно из материалов, которые вы выбрали заранее, ведь индивидуальный проект всегда предпочтительнее стандартной мебели. Защиту от действия конденсата или от высоких температур обеспечивает правильно организованная вытяжка.

Обратившись к специалистам https://kuhni.world/ вы получите не только подробный проект, но и готовый результат.

Комплектация кухни

При размещении на кухне бытовой техники обязательно наличие хороших розеток, в том числе и переносных, чтобы розетка не занимала много места на столешнице, но отвечала всем требованиям электробезопасности.    

При выборе кухонной мебели возникают трудности в выборе комплектации. Хорошо, если в магазине есть свой менеджер, который грамотно и доступно проконсультирует вас по поводу нужной кухонной техники, а также поможет составить дизайн-проект и поможет определиться с выбором оптимальной конструкции.

Доказано, что экономия пространства, особенно, если есть необходимость в отсутствии нагромождения, позволяет сократить расходы на ремонт, вывоз строительного мусора. Можно заложить и отделать пространство, которое казалось невозможным просто потому, что оно было неудобно. Выбор полностью зависит от ваших индивидуальных пожеланий. 

Кухонная мебель на заказ

Качественная кухня на заказ – мечта многих, что позволяет изготовить мебель по индивидуальным размерам.

  • Причем, ее можно декорировать различными вариантами оформления.
  • В таком стиле не используют громоздкие и массивные предметы, делают акцент на функциональности.
  • Используют светлые тона, добавляя в интерьер декоративные элементы – например, мозаику, которая эффектно смотрится в сочетаниях с различными оттенками серого.

Составленный дизайн-проект позволяет выбрать оригинальную кухню, которая сделает вашу кухню индивидуальнее, при этом встраиваемая техника, подсветка будет соответствовать дизайну.

Изготовление кухни под ключ – это всегда индивидуальное изделие, которое изготавливают под Ваши требования. Например, в пределах одной комнаты или помещения может быть несколько вариантов конструкций, которые отличаются количеством и наполнением полок, тумб, выдвижных ящиков, шкафов. Также могут изготавливаться кухни в наиболее распространенном стиле, который называется «модерн» – прямые, узкие, немного ассиметричные линии, четкие контуры.