Кухни на заказ: преимущества доступной услуги

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Комплектация кухни

При размещении на кухне бытовой техники обязательно наличие хороших розеток, в том числе и переносных, чтобы розетка не занимала много места на столешнице, но отвечала всем требованиям электробезопасности.

При выборе кухонной мебели возникают трудности в выборе комплектации. Хорошо, если в магазине есть свой менеджер, который грамотно и доступно проконсультирует вас по поводу нужной кухонной техники, а также поможет составить дизайн-проект и поможет определиться с выбором оптимальной конструкции.

Доказано, что экономия пространства, особенно, если есть необходимость в отсутствии нагромождения, позволяет сократить расходы на ремонт, вывоз строительного мусора. Можно заложить и отделать пространство, которое казалось невозможным просто потому, что оно было неудобно. Выбор полностью зависит от ваших индивидуальных пожеланий.

Кухонная мебель на заказ

Качественная кухня на заказ – мечта многих, что позволяет изготовить мебель по индивидуальным размерам.

Причем, ее можно декорировать различными вариантами оформления.

В таком стиле не используют громоздкие и массивные предметы, делают акцент на функциональности.

Используют светлые тона, добавляя в интерьер декоративные элементы – например, мозаику, которая эффектно смотрится в сочетаниях с различными оттенками серого.

Составленный дизайн-проект позволяет выбрать оригинальную кухню, которая сделает вашу кухню индивидуальнее, при этом встраиваемая техника, подсветка будет соответствовать дизайну.

Изготовление кухни под ключ – это всегда индивидуальное изделие, которое изготавливают под Ваши требования. Например, в пределах одной комнаты или помещения может быть несколько вариантов конструкций, которые отличаются количеством и наполнением полок, тумб, выдвижных ящиков, шкафов. Также могут изготавливаться кухни в наиболее распространенном стиле, который называется «модерн» – прямые, узкие, немного ассиметричные линии, четкие контуры.