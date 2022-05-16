Минпромторг выдал МКБ лицензию на экспорт золота в слитках

Московский кредитный банк (МКБ) получил генеральную лицензию от Минпромторга РФ на экспорт золота в слитках. Она будет действовать до 25 апреля 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Федресурса и пресс-службы МКБ.

«МКБ получил генеральную лицензию на экспорт золота в слитках и рассматривает потенциально интересные возможности для осуществления операций с физическим золотом», — заявили в пресс-службе банка.

В МКБ также отметили наличие отдельного направления по развитию операций с драгоценными металлами, сотрудники которого следят за основными тенденциями на этом рынке.

Министерство промышленности и торговли РФ выдало лицензию на экспорт драгоценных металлов, по которой МКБ может осуществлять экспорт золота в «прочих необработанных формах, не используемого для чеканки монет, в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава».

По данным ЦБ, у кредитной организации уже есть выданная в 2016 году лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, а также осуществление других операций с драгметаллами. В отделениях МКБ есть возможность приобрести инвестиционные и памятные монеты.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России сообщил о внесении изменений в ценовую политику при проведении операций покупки золота у кредитных организаций. С 8 апреля покупка золота осуществляется по договорной цене.

15 марта Центробанк сообщил о приостановке покупки золота у кредитных организаций «в целях создания условий для удовлетворения спроса населения». Спрос резко вырос после отмены налога на добавленную стоимость на покупку золотых слитков для физлиц.

