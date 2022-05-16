На черноморских курортах РФ начался ценопад

Закрытие аэропортов в южных городах уже оказало влияние на летний сезон этого года — объемы бронирований на курортах Краснодарского края и Крыма сейчас ниже ожидаемых. Снижение продаж в зависимости от направления составляет от 10 до 80% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), многие отели черноморского побережья, за исключением Сочи, на этом фоне уже снижают цены, скидки до 15% начали предлагать и гостиницы Абхазии.

«По данным туроператоров, из-за закрытых аэропортов объемы бронирования черноморских курортов сейчас ниже ожидаемых: в зависимости от направления, фиксируется снижение продаж от 10 до 80% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Глубина продаж по большинству южных направлений не превышает конца июня», — сообщили в АТОР.

Падение турпотока испытал даже Сочи, аэропорт которого открыт. По оценке вице-президента АТОР, гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, в мае спрос на туры в Большой Сочи упал на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого сезона. По его мнению, на это повлияло увеличение времени перелета и стоимости авиабилетов.

Другие краснодарские курорты потеряли в спросе еще больше — в Анапе объем бронирований снизился на 25-30%, в Геленджике и Туапсе — снижение на 40%. Самой сложной является ситуация с продажами туров в Крым — туда, по оценкам разных туроператоров, спрос упал от 40-45% до 80-85%.

По словам Ромашкина, некоторые гостиницы Крыма уже снизили цены на 5-30% по сравнению с прошлым годом. В «Интуристе» и «Мультитуре» сообщили, что сейчас скидки от 10 до 30% предлагают и некоторые отели Краснодарского края на заезды в мае и июне. В основном, это гостиницы среднего ценового сегмента категории 3 и 4*, за исключением объектов в Сочи. По оценкам гендиректора «Дельфина», цены на черноморском побережье будут снижаться и дальше, особенно в сегменте отелей 2-3*, поскольку именно они испытывают недозагрузку.

Ранее «Эксперт» писал, что в этом году по числу бронирований летних туров лидируют российские курорты. Отдохнуть внутри страны планируют чуть более половины путешественников (51%), на втором месте — Турция, туда собираются поехать 33% российских туристов, на третьем месте по востребованности — туры в Абхазию, их выбрали 7% путешественников, а средний чек туда составил 79,6 тыс. рублей. На четвертом месте — Египет (4% туристов со средним чеком 138 тыс. рублей), на пятом — Объединенные Арабские Эмираты (2% россиян со средним чеком 150 тыс. рублей).