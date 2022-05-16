На бывшем заводе Renault в столице запустят производство «Москвичей»

В Москве возобновится выпуск автомобилей под маркой «Москвич». Производство планируется наладить на базе бывшего столичного завода Renault, который перешел на баланс города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено". Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич"», — написал столичный градоначальник в своем блоге.

По его словам, изначально завод будет производить классические машины с двигателями внутреннего сгорания; в перспективе предполагается запустить производство электромобилей.

«Совместно с "КамАЗом" и Минпромторгом России мы работаем над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов", — отметил также Сергей Собянин.

Уточняется, что основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет КамАЗ.

«Автозавод на Волгоградском проспекте имеет большую и славную историю. Почти сто лет назад он начинал с производства автомобилей Ford. На протяжении десятилетий здесь выпускались легендарные отечественные "Москвичи". С 1998 года завод сотрудничал с "Рено", и с его конвейера сходили "Логаны", "Дастеры" и "Сандеро". В 2022 г. мы откроем новую страницу в истории "Москвича"», — говорится в сообщении мэра.

В конце марта Renault Group заявила, что останавливает работу завода в столице России. В апреле глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о переходе 68% концерна в капитале «АвтоВАЗа» Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), а также о передаче доли в столичном автозаводе ЗАО «Рено Россия» Москве.