Настоящий «Москвич»: Сергей Собянин анонсировал возвращение легендарного автобренда

В понедельник стало известно, что российские активы группы Renault переходят в собственность государства и правительства Москвы. По сообщению Минпромторга, 100% акций ЗАО «Рено Россия» будут владеть московские власти, а 67,69% акций АО «АвтоВАЗ» перешли в собственность Российской Федерации в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна «АвтоВАЗ» сохранит ГК «Ростех».

Отечественные активы зарубежного автоконцерна были проданы за символическую сумму в два рубля. Кроме того, стало известно, что у Renaut остается право в течение шести лет выкупить обратно свою долю в «АвтоВАЗе».

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Возвращение легенды

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что переход завода «Рено» на столичный баланс позволит возобновить производство легковых автомобилей под брендом «Москвич», а также даст возможность сохранить почти четырёхтысячный коллектив и обеспечит работой около 40 тысяч производителей комплектующих по всей стране. При этом основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет КАМАЗ, отметил градоначальник.

«На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей. Кроме того, совместно с КАМАЗом и Минпромторгом России мы работаем над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов», — подчеркнул Сергей Собянин на своем официальном сайте.

Позже стало известно, что директором Московского автомобильного завода «Москвич» назначен Дмитрий Пронин. До этого он более десяти лет проработал на руководящих должностях в транспортном комплексе столицы и уже имеет опыт работы непосредственно в автомобильном отрасли.

Кстати, запуск производства автомобилей «Москвич» на бывшем заводе «Рено Россия» ожидается уже в этом году, заявил в интервью российскому телеканалу «Россия 24» директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак.

Марка «Москвич» имеет долгую историю. Первые автомобили под этим названием покинули заводские цеха в 1946 году. «Москвич-407» был в 1958 году был отмечен золотой медалью на Всемирной автовыставки в Брюсселе. А, например, ««Москвич-412» в 60-х — 70-х годах ХХ века прекрасно продавался в Европе и занимал призовые места в самых престижных трансконтинетальных ралли. Но «лихие 90-е» московский автобренд пережить не смог. Последние модели были совсем неудачными.

Все тот же Renault?

Новость про возобновление производства авто марки «Москвич» всколыхнула экспертное сообщество. Больше всего и профессионалов, и простых автолюбителей заинтересовал вопрос, какие именно автомобили будут теперь делать заводе.

Масла в огонь подлила сегодняшняя публикация на официальном портале правовой информации нового упрощенного технического регламента для сертификации автомобилей в России. Согласно ему машины в РФ теперь можно производить с двигателями самых низких классов экологичности (вплоть до «Евро-0»), без антиблокировочной системы и системы контроля устойчивости автомобиля.

Стала и необязательной установка подушек безопасности, ремней с преднатяжателями. А навигационную систему ЭРА-ГЛОНАСС, согласно в новой редакции документа, не обязательно должна иметь функцию автоматического срабатывание при аварии.

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Новая редакция техрегламента породила подозрения, что колесо истории сделало полный оборот, и теперь на предприятии, когда носившем название Автомобильный завод имени Ленинского комсомола (АЗЛК), снова будут делать примерно такие же машины, какие сходили его конвейера в позднесоветские и постсоветские времена. В воздухе запахло старым, но, увы, далеко не всегда добрым «Москвичом». Однако такого отката, практически наверняка, не произойдет.

Автомобильный эксперт Максим Пастушенко считает, что, возможно, что в рамках состоявшейся сделки автомобили иностранной марки просто обретут старое новое название.

«Есть несколько вариантов развития событий. Мне эта история несколько напоминает решение “Макдональдса”, который также сегодня заявил, что окончательно уходит с нашего рынка. Но уже через пару часов появилась новость, что ресторан все-таки продолжит свою деятельность, но под другим брендом. И что-то мне подсказывает, что с заводом Renault произойдет тоже самое. Производит на нем что-то другое не представляется возможным. Производство старых моделей “Москвича” просто нереально физически. Оборудование и технологий для производства тех машин уже попросту нет. Поэтому я думаю, что сделка производилась с согласия Renault. Будут найдены новые логистические цепочки для комплектующих. Часть производится у нас, часть будет идти из других стран, в том числе дружественных РФ, где есть подобное производство. А у нас это будет производиться под брендом “Москвич”», — заявил Максим Пастушенко «Эксперту».

Первая попытка реанимировать бренд «Москвич» была предпринята еще несколько лет назад, напомнил Максим Пастушенко. Тогда она закончилась ничем. Тем более, что ОАО «Москвич» было официально ликвидировано после длительной процедуры банкротства в 2010 году, а с 1998-го предприятие перешло под контроль «Рено Россия» и начало производить французские машины.

Сами же последние «Москвичи» зарекомендовали себя не с самой лучшей стороны. С точки зрения маркетинга репутация «бренда» несколько подмочена. Однако сейчас под ним уже можно производить все, что угодно и, конечно, совершенно иного качества, заметил эксперт.

На «Москвиче» в объезд санкций

«Не стоит бояться, никто старые “Москвичи” производить не будет. Даже если эта история происходит не с подачи Renault, то мы еще в 2020-м году, приняв поправки в Конституцию, обезопасили себя с точки зрения международного взаимодействия. То есть, может быть это не слишком красиво, но нам по большому счету плевать, будут они против или нет. Россия может поступить как те же китайцы, которые совершенно спокойно производили нелицензионные “копии” разных автомобилей. И когда те или иные автобренды обращались с жалобой, Китай направлял их в местный суд, который признавал китайскую сторону правой», — добавил Максим Пастушенко.

Кроме того, автоэксперт обратил внимание, что Renault сохранили право выкупить долю в течение 6 лет, и, скорее всего, это закреплено в договоре не просто в качестве жеста доброй воли со стороны Москвы.

«Неспроста министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что Россия активно ведет переговоры со всеми компаниями, которые планируют уйти с рынка. Со своей стороны РФ обозначила, что просто так “вильнуть хвостом” не получится. Уходите, но за свой счет. И в Европе это прекрасно понимают. Как и то, что рано или поздно на российский рынок придется возвращаться. Поэтому я думаю, что имеет место некий маневр, попытка западной обойти западные же санкции», — добавил он.

Полная же ликвидация старой линии Renault на московском заводе также не выглядит экономически перспективной. Смысла привозить новое оборудование и выпускать на нем старые «Москвичи» нет ни для кого, заметил Максим Пастушенко.

Конечно, можно создать линию по выпуску и других иностранных автомобилей, например, китайских. Но это требует немало времени (а производство властями обещано начать уже в этом году) и очень серьезных инвестиций, которые в итоге могут и не окупиться. Поэтому эксперт практически уверен в фактическом продолжении выпуска автомобилей Renault.

Стоит отметить, что именно вероятность развития событий именно в таком направлении косвенно подтверждают сегодняшние слова Дениса Пака о том, что «АвтоВАЗ» начнет выпускать автомобили Renault Duster под брендом Lada. Также он заверил, что достигнута договоренность о сохранении выпуска всей действующей линейки волжского бренда с возможностью ее развития.

«Кама-1» может получить московскую прописку

Еще одним важным моментом в контексте перезапуска бренда «Москвич» и планов по выпуску как классических машин, так и электромобилей, является анонсированное столичным мэром партнёрство с ПАО «КАМАЗ». Возможно, автокомпонентами оно не ограничится. Представители КАМАЗа участие в проекте подтверждают, но пока говорят о предстоящем взаимодействии довольно обтекаемо: детали сотрудничества обсуждаются.

«Пока сложно сказать, какую роль будет играть тут КАМАЗ. Конечно, ранее он демонстрировал микроавтомобиль с электродвигателем под названием “Кама-1”. И еще пару лет назад производитель думал, где ее выпускать. Но опять же — под автомобили КАМАЗа придется строить отдельную новую линию», — отметил Максим Пастушенко.

Между тем, руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов заметил, что выпуск электроавтомобилей в Москве как раз имеет неплохие перспективы.

«Некоторые российские компании заявляли о том, что намерены производить электромобили. Теперь можно это делать на освободившихся площадях. Понятно, что рынок электрокаров у нас очень мал, но то, что в этом направлении предпринимаются какие-то шаги со стороны государства, немного вселяет оптимизм. В целом же я отношусь к подобным заявлениям как к декларации намерений, после которой, надеюсь, последуют реальные действия», — резюмировал он.

Еще одной точкой совпадения интересов правительства Москвы и автостроителей из Татарстана вполне может стать производство электробусов для столичного транспортного комплекса. Модель KAMAZ-6282 уже очень хорошо знакома москвичам.

В целом после сегодняшних заявлений Минпромторга и московской мэрии будущее российского автопрома до конца не прояснилось, но предстает в гораздо более светлых тонах, чем непосредственно после начала санкционного давления на нашу страну. Остается надеяться, что, сделав резонансные заявления, ни власти, ни автопроизводители не включат по тем или иным причинам заднюю передачу.