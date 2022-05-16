Объединяй и здравствуй: на РИФе произойдёт «reboot российской ИТ-отрасли»

На 26-м РИФ будут представлены результаты ежегодного исследования «Экономика Рунета» (a.raec.ru): показатели по итогам 2021 года, а главное — что нас ждет в 2022? Организатор РИФ — РАЭК, и её директор Сергей Плуготаренко, как никто другой, знает, что многие проекты и тренды зарождались именно на РИФ.

«За 26 лет РИФ был свидетелем многих изменений в отрасли и российской экономике в целом. В этом году на площадке форума соберутся все ключевые игроки рынка, представители государства, МСБ и профессионалы отрасли. Это отличная возможность для сплочения ИТ-сообщества и “пересборки” отрасли в новых реалиях. Ведь РИФ – это еще и главный отраслевой нетворкинг, где всегда рождаются отличные идеи», — подчеркнул Сергей Плуготаренко, директор РАЭК.

РИФ — идеальная площадка для открытого диалога бизнеса и государства. Форум проходит при поддержке Минцифры России, а активное участие в форуме примет министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Так, он станет модератором пленарной сессии в первый день форума.

В этом году соорганизатором РИФ выступает АНО «Цифровая экономика». Организаторы отмечают, что их главная задача — сформировать «образ желаемого будущего» современного ИТ-специалиста и донести его до целевой аудитории.

«На РИФе вместе с российскими компаниями мы представим новые возможности для ИТ- специалистов по работе в цифровых компаниях, которые сегодня уделяют колоссальное внимание удержанию кадров и обучению новым компетенциям. Это особенно важно для преодоления дефицита в 1 млн ИТ-специалистов на горизонте 2024 года. Также рамках наших сессий на РИФ мы обсудим изменение ландшафта социальных сетей и видеохостингов, возможности отечественных платформ и многое другое. Ежегодно по статистике форум посещают более 7 тыс. человек со всей страны, мы рады стать частью этого события и надеемся, что наши инициативы будут полезны для развития ИТ-отрасли и интересны гостям РИФа», — рассказал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

VK — генеральный партнёр РИФ 2022 — активно развивается, в том числе и в связи с притоком новых пользователей. Лучшими практиками компания поделится на форуме.

«РИФ был и остается важнейшей площадкой для представителей ИТ-отрасли. Цифровая сфера динамично развивается, скорость появления новых продуктов и решений растет в геометрической прогрессии. У пользователей появляются запросы на новые сервисы. Сегодня крайне важно, чтобы игроки рынка могли обмениваться опытом, делиться друг с другом идеями и наработками, чтобы создавать продукты, которые будут максимально полезны для людей. РИФ предоставляет для этого все возможности», — отметил Владимир Кириенко, генеральный директор VK.

Важная миссия РИФ в этом году — просветительская. Хотите узнать много нового об информационных технологиях и цифровых профессиях? На площадке РИФ Российское общество «Знание» организует трек «Новые горизонты. Информационные технологии». Профессионалы цифровой отрасли обсудят с молодёжью возможности развития информационных технологий и приоритеты нашей страны в этом направлении. Также будет уделено внимание карьерному росту в ИТ-сфере, правилам кибербезопасности и созданию качественного контента.

«Информационные технологии буквально пронизывают все сферы деятельности – от бизнеса и науки до творчества и развлечений. Поэтому знания, которыми будут делиться на марафоне лучшие профессионалы цифровой отрасли, значимы практически для каждого человека. Участников ждет насыщенная программа. Лидеры ведущих компаний и опытные разработчики познакомят слушателей с самыми актуальными ИТ-трендами, раскроют секреты успешных стартапов, расскажут, как запустить цифровой проект, какие перспективы есть у блогинга как бизнеса и многое другое», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В Российском интернет форуме примут участие представители таких компаний и организаций, как АНО «Цифровая экономика», Координационный центр доменов .RU/.РФ, RU-CENTER, Ozon, Mediascope, ПСБ, «Московская биржа», Kokoc Group, «Ростелеком», «Яндекс», «Хабр», «Медиалогия», «РТлабс, «Сбермаркет», «Эр-Телеком», «Сбердевайсы», «Студия Артемия Лебедева», «Авито», «Сбер», «Тинькофф банк», IVI, ESforce Holding, Rassvet.digital, BestDoctor, Brand Analytics, «Читай-город», VK, «Одноклассники», Skyeng, МТС, «Газпром Медиа», «Работа.ру», TenChat.

Главные темы деловой программы:

Данные и аналитика: что произошло и что нас ждёт

Социальные сети: кто выжил и как жить дальше

Кадры: собираем сливки

Импортозамещение и технологии

Возможности для бизнеса

Будущее СМИ и новых медиа

Work-life balance

На РИФ будет много концертов, лаунж-зон, диджей-сетов, спортивных и развлекательных активностей. Так, 18 мая в рамках культового форума пройдёт концерт группы The Hatters, а 19 мая — концерт Лигалайза.

Также фестиваль РИФ объединит в себе спортивные активности, например традиционный забег ИТ-шников, вечеринки на открытом воздухе, мастер-классы и многое другое.

Организатор форума — РАЭК, соорганизатор — АНО «Цифровая экономика», форум проходит при поддержке Минцифры России, генеральные партнёры — VK и «Норникель», организационный партнёр — Координационный центр доменов .ru /.рф. Специальные партнёры: Avito, «Яндекс», Ozon, «Ростелеком», «Мегафон», RU-CENTER, «Почта России», ВТБ, Российское общество «Знание». Организационные партнёры: «Московская биржа», Mediascope, ПСБ, Kokoc Group, Durcoin, BelkaCar, Q-Block, Atomyze, Reksoft, Skillbox, «Игры будущего», GeekBrains. Партнёры: ClicksCloud, билайн, SACO, «СберМаркет», «ЛизаАлерт», «Спорт-Марафон», TenChat, Let's do pilates. Стратегические информационные партнёры: RMG и «Русское радио». Генеральные информационные партнёры: ТАСС, РБК, «РИА Новости», «КоммерсантЪ», «Европейская медиагруппа», Gallery, Novikov TV, Business FM, «РГ Медиа», 360, «Новое Радио», «Интерфакс», «Телеспутник», «Мел», «Звук», РАПСИ.