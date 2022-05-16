Объем ФНБ за месяц сократился на 2 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) на 1 мая составил 11,005 трлн рублей, или 8,3% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. Месяцем ранее он насчитывал 13,052 трлн рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

«По состоянию на 1 мая 2022 г. объем ФНБ составил 11 005 374,1 млн. рублей или 8,3% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, что эквивалентно 154 953,5 млн. долл. США», — говорится в сообщении ведомства.

Объем ликвидных активов ФНБ сократился до 7,876 трлн рублей, или $119,889 млрд (5,9% ВВП) с 9,693 трлн рублей, или $115,282 млрд (7,3% ВВП) месяцем ранее.

Из средств фонда в Банке России размещено 38,562 млрд евро, 4,179 млрд фунтов стерлингов, 600,3 млрд японских иен, 226,8 млрд китайских юаней, 93 млрд рублей и 405,708 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 529,8 млрд рублей, в евробонды Украины вложено $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 299 млрд рублей и $2,3 млрд, в привилегированные акции банков — 279 млрд рублей, на субординированные депозиты в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов — 138,434 млрд рублей, в акции Сбербанка — 1,4 трлн рублей, «Аэрофлота» — 25,8 млрд рублей, «ДОМ.РФ» – 50 млрд рублей.

ВТБ в апреле за счет средств, ранее привлеченных на субординированный депозит, купил облигации госкомпании «Российские автомобильные дороги» совокупной номинальной стоимостью 800 млн рублей для финансирования инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)». ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 годах для финансирования проектов: КЖЦ-1 (120,6 млн рублей) и КЖЦ-2 (125,5 млн рублей).

Размещение средств ФНБ на валютных счетах в ЦБ за период с 15 декабря по 30 апреля показало отрицательный финансовый результат (-$61,7 млн или -4,4 млрд рублей). Курсовая разница по номинированным в валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота с 1 января по 30 апреля в совокупности составили отрицательную величину в размере -654 млрд рублей.

В Минфине отметили, что в апреле в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБ.РФ в размере 1,5 млрд рублей, или $18,4 млн. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы за исключением средств на счетах в ЦБ в 2022 году составил 11,3 млрд рублей, или $137,2 млн.

Ранее «Эксперт» писал, что доходы федерального бюджета от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в финансовые активы в 2021 году составили 257,3 млрд рублей, из них более 211 млрд рублей были получены за счет дивидендов по обыкновенным акциям Сбербанка. Совокупная доходность размещения средств ФНБ на счетах ЦБ, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют и золота в обезличенной форме, составила минус 0,05% годовых (1,18% годовых с момента создания фонда), доходность, выраженная в российских рублях – минус 2,98% годовых (15,12% годовых с момента создания фонда).

