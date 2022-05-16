«Очаково» начал выпускать аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite

Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» создал аналоги популярных напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite. Отечественные газировки получили названия CoolCola, Fancy и Street, форма бутылок и цветовая гамма этикеток близки к оригиналу. На сайте компании указано, что и по вкусу они не отличаются от «классических любимых прохладительных напитков».

«Классические вкусы любимых прохладительных напитков. Прекрасно утоляют жажду и позволяют освежиться», — говорится в описании газировок.

В состав CoolCola входит вода, сахар, сахарный колер, лимонная кислота, кофеин (менее 150 мг/л), натуральные ароматизаторы и экстракт ванили. В Fancy — вода, сахар, апельсиновый сок, лимонная кислота, ароматизаторы, апельсиновые терпены, а также растительные экстракты, в том числе эфирные масла мандарина, апельсина, лимона и лайма. В Street — вода, сахар, лимонная кислота, сок лимона и лайма, растительные экстракты и ароматизаторы.

Напитки выпускаются объемом 0,5 и 1,5 литра.

Ранее «Эксперт» писал, что в Республике Коми Сыктывкарский пивоваренный завод запустил производство «Коми Колы» – аналога Coca-Cola. Ароматизированный напиток, содержащий кофеин, стоит 46 рублей за 0,5 литра. Сырье, упаковка и оборудование — все российского производства. По словам продавцов, местная «Кола» пользуется спросом, так как не очень сладкая и среднегазированная.

