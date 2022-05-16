Особенности и преимущества перевозки сборных грузов

Спрос увеличивает предложение, поэтому спектр логистических услуг постоянно расширяется. Так, все большую популярность набирают сборные перевозки, посмотреть более подробную информацию о них можно на сайте транспортной компании.

Нюансы доставки сборных грузов

Сборным грузом называют общую партию продукции, товаров и других грузов, собранных от нескольких отправителей. Как правило, в качестве отправителей выступают физические и юридические лица. Отправка сборных грузов осуществляется на любые расстояния, как по территории нашей страны, так и по странам ближнего и дальнего зарубежья.

Среди преимуществ сборных грузоперевозок можно выделить следующие:

Доступность. Сборные перевозки являются выгодной и более современной альтернативой почтовым рассылкам.

Оперативность. В отличие от почтовых отправлений, транспортные компании обеспечивают более быструю доставку (средние сроки доставки составляют три дня). Время доставки, указанное в договоре, неукоснительно соблюдается, отклонения от сроков – минимальны. Вероятность любых простоев также сведена к минимуму.

Экономические выгоды. Сборные грузоперевозки – эффективное средство экономии при отправке небольших партий грузов. Так как в одном транспортном средстве осуществляется доставка грузов от нескольких клиентов, то транспортные расходы равномерно распределяются между всеми отправителями в соответствии с реальным количеством их груза и той площадью, которую их товар занимает в автомобиле.

Логисты, занимающиеся сборными грузоперевозками, предлагают своим клиентам целый ряд дополнительных услуг. Например, клиент может заказать дополнительную упаковку груза, страхование, доставку непосредственно до двери получателя и другие услуги.

Огромный выбор транспортных компаний, осуществляющих сборные перевозки, заставляет покупателей более ответственно подходить к выбору. При поиске перевозчика стоит доверять только тем компаниям, которые имеют многолетний опыт и чья положительная репутация подтверждена многочисленными отзывами реальных клиентов. Крупные перевозчики всегда размещают на своих сайтах стоимость услуг.