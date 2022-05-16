Премьера спектакля «Трудовой хлеб»

Постановка посвящена 200-летию со дня рождения А. Н. Островского. Эта пьеса — неизвестная, незаигранная, написанная богатым, образным языком, сознательно выбрана режиссером. В центре внимания: мир обычной семьи, сотканный из воспоминаний о прошлой жизни и мечты о грядущей, похожий на семейный фотоальбом или детскую книжку-раскладушку, выдуманный, но гармоничный, сталкивающийся с далеко негармоничной действительностью мегаполиса, с потоком идей, будоражащих ум и сердце простого обывателя. Хватит ли сил у героев противостоять этой стихии и найти свой путь? Удастся ли роду Корпеловых продолжить своё существование или оно прервётся?

Сам режиссер в детстве много времени проводил в деревне и его отношение к жизни в «большом городе» достаточно критично. Хорошо чувствуя опасную противоречивость постулатов мегаполиса, он пробует их по-своему корректировать и осмыслять. Надежда на обретение своего места в жизни, на успех каждому следующему поколению всегда видится по- новому. Какой она предстанет на этот раз?

Егор Равинский о спектакле:

«Автор обозначил жанр этой истории: „Сцены из жизни захолустья“, причем „захолустье“ это находится в мегаполисе, а герои места действия весьма разношерстные: здесь и съемная квартирка учителя, промышляющего дешевыми частными уроками, воспитывающего двух племянниц-сирот, и, тут же, богатый дом его старого университетского товарища, а ныне — статского советника. И то, что некоторые герои этой истории часто перемешивают светскую речь с латынью и с церковнославянским языком, отсылает, для меня, происходящее в пространство, близкое к притче о „Вавилонской башне“ — вихрь людей, вихрь идей, вихрь эмоций... И что делать обычному человеку, невольно вовлеченному в пучину этого города? За что зацепиться, в чем обрести опору? Возможно, ответ на этот вопрос автор дает в самом названии пьесы».

Егор Равинский окончил Театральное училище им. Щукина (курс М. Борисова). В 2014 г. режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская С. Женовача). Входит в состав жюри фестиваля «Биеннале театрального искусства». Лауреат фестиваля «Уроки режиссуры» (программа для молодых режиссеров, спектакль «Свои люди — сочтемся», 2017). Победитель Национально открытого чемпионата творческих компетенций «Арт Мастерс» 2021.

Премьера 19,20 мая, зал «Манеж»