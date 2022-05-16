Профицит внешней торговли РФ вырос в три раза

Профицит внешней торговли РФ по итогам четырех месяцев текущего года вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил $106,5 млрд. Профицит счета платежного баланса РФ вырос в 3,5 раза, до $95,8 млрд, следует из материалов, представленных на сайте ЦБ.

«Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг на фоне снижения импорта. Совокупный дефицит остальных компонентов текущего счета платежного баланса увеличился за счет выплаченных инвестиционных доходов прочими секторами. В финансовом счете платежного баланса рост активов превысил рост обязательств», — говорится в пояснении Центробанка.

Согласно статистике регулятора, счет текущих операций, который отражает операции с товарами, услугами и доходами, в январе — апреле предварительно оценен в $95,8 млрд (в январе — апреле 2021 года показатель составлял $27,5 млрд).

Баланс товаров и услуг, отражающий разность между стоимостью всех экспортированных и импортированных товаров и услуг, по итогам четырех месяцев оценен в $106,5 млрд (в 2021 году — $35,2 млрд).

Отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов выросло в 1,4 раза и составило $10,7 млрд против $7,6 млрд годом ранее.

Ранее «Эксперт» писал, что сокращение российского экспорта товаров и услуг в реальном выражении может достичь 17–21% в 2022 году, как за счет нефтегазового, так и ненефтегазового сектора. Сокращение импорта может составить 32,5–36,5%. В стоимостном выражении объем импорта сократится сильнее экспорта на 15%, поэтому по итогам года профицит счета текущих операций может превысить исторический максимум и дойти до $145 млрд, говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.

