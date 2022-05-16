«Российская работа» — теперь официально

Вице-премьер Юрий Борисов поручил Минпромторгу и другим заинтересованным ведомствам подготовить предложения по нормативному закреплению в российском законодательстве понятий «российская работа» и «российская услуга».

Как сообщает «Интерфакс», изменения должны быть внесены в закон «О промышленной политике в РФ» уже к концу октября 2022 года. Поручение было сформулировано по итогам апрельской выставки «Госзаказ» и связано с подтверждением производства промышленной продукции на территории России.

Сегодняшняя нормативная правовая база включает положения, определяющие национальную принадлежность только товаров или отдельных видов продукции. Это позволяет предоставлять в рамках госзакупок и закупок госкомпаний те или иные преференции поставщикам продукции, произведенной в РФ.

Однако при закупках работ и услуг в случае отсутствия критериев их национальной принадлежности такие преференции не предоставляются, хотя на данные закупки тратится большая часть соответствующих бюджетов госзаказчиков и госкомпаний.

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По данным Федерального казначейства, в 2021 году объем госзакупок составил около 9 трлн рублей, из которых на закупку товаров пришлось 2,7 трлн рублей. При этом на госзакупку товаров российского производства было затрачено 1,6 трлн рублей. Общий объем закупок госкомпаний, без учета закупок у взаимозависимых компаний, составил в прошлом году около 20 трлн рублей. Здесь на закупку товаров было затрачено 9,4 трлн рублей, из которых 8,3 трлн рублей пошли на приобретение российской продукции.

«Принятие этого решения в любом случае нас ждет, оно назревало еще с 2014 года, когда после известных событий Россия сосредоточилась на импортозамещении. И внесение изменений в законодательство необходимо для того, чтобы классифицировать большую группу товаров и работ. Российские товары и услуги буду проводиться по документам как отдельный класс товаров», — пояснил «Эксперту» директор стратегического развития компании «СтройКом» Дмитрий Лесняк.

По его словам, в стране станет больше товаров, которые будут попадать под льготы. В ближайшие 5-10 лет у наших компаний станет сохраняться постоянная мотивация для роста, в связи с чем абсолютно логично объединить такие товары в общие категории, в результате чего может появиться реестр российских товаров.

При этом, обращает внимание Дмитрий Лесняк, важно четко и грамотно прописать, что именно будет являться российским товаром или услугой. Нужно обязательно изучить и внести изменения в остальные документы, которые, так или иначе, затрагивают данные изменения. Это на самом деле очень большая работа, но ее надо провести именно сейчас, подчеркнул эксперт.

Введение данных терминов нужно, это актуально и даже необходимо, заявила «Эксперту» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Они нужны для того, чтобы поддержать внутренний рынок. У нас существуют критерии российских товаров и российской продукции, но нет критериев, определяющих «российские работы» и «российские услуги». Поэтому непонятно как их отличать от всех остальных.

В соответствии с сегодняшней политикой государства, поддержка должна быть оказана в первую очередь российским секторам, поэтому появление соответствующих терминов актуально, если речь идет, например, о госзакупках, считает юрист. Чтобы в текущей ситуации лишние деньги не уходили за рубеж, а шли на поддержание потребностей внутреннего рынка, необходимо конкретизировать терминологию.

На работы и услуги тратятся огромные деньги, может даже больше, чем на товары и иную продукцию. Чтобы понять, как отличить российские работы и российские услуги от всех остальных и дать им преимущество при госзакупках, как раз и предлагается ввести эти термины законодательно.

Вопрос нужно закрыть как можно быстрее

Как считает юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко, такое понятие в самом деле внедрят в российское законодательство, но как именно это будет сделано, пока сложно сказать: будут ли это дополнения в федеральные законы или нормативная база, которая будет закреплена на уровне госконтрактов и тендеров. В любом случае, изменений на законодательном уровне не избежать, ведь «речь о том, что существует российская продукция, но нет российских работы или услуг, идет давно», уверен эксперт.

Сейчас самое время разъяснить данный момент. Поэтому, вероятнее всего, к озвученному сроку — октябрю 2022 года — этот вопрос действительно будет закрыт. Тем более, это актуально с учетом текущей ситуации, когда из России уходят иностранные компании. В такой ситуации введение понятий «российская работа» и «российская услуга» приобретают большую важность для рынка, констатировал Вадим Ткаченко.

За последние два десятилетия Россия основательно интегрировалась в мировые экономические процессы, поэтому порой затруднительно идентифицировать, произведен ли продукт в России или нет, указала «Эксперту» управляющий партнер «КСК Групп» Елена Межуева.

Например, товар может производиться на территории нашей страны, но из зарубежных комплектующих, поэтому в ситуации, когда рушатся логистические и договорные цепочки, часть «российской» продукции попросту невозможно выпустить с конвейера, считает эксперт.

В связи с возникшей ситуацией правительство поставило перед собой важную задачу «инвентаризировать» российские товары и услуги, а также выработать четкие критерии, по которым их можно идентифицировать в качестве российских. Поскольку государство сейчас задействует большие ресурсы для поддержки российских поставщиков, важно, чтобы деньги расходовались целевым образом. Именно поэтому введение таких критериев очень своевременно и важно.

Елена Межуева полагает, что обсуждаемая законодательная инициатива поможет российским поставщикам товаров и услуг получать адресную поддержку более эффективно и прозрачно. В масштабах государства это способствует достижению промышленной независимости, поэтому задача имеет стратегическое значение, и предложения должны быть поддержаны.

Более того, это необходимо сделать в максимально сжатые сроки. Благодаря предлагаемым изменениям российские предприятия смогут получить адресную помощь, заключила эксперт.