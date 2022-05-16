Разрабатываемый холдингом VK магазин приложений будет называться RuStore

Отечественный магазин приложений для устройств на ОС Android, главным разработчиком которого является VK, получит название RuStore.

Как пишет «Интерфакс», холдинг направил три заявки на товарные знаки и зарегистрировал домен rustore.ru.

«RuStore — это крупнейший российский магазин приложений, который разрабатывает VK в партнерстве с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры России», — цитирует агентство сообщение пресс-службы Минцифры.

Как сообщал глава ведомства Максут Шадаев, магазин приложений разрабатывают ведущие российские бигтех-компании во главе с VK без привлечения бюджетных средств. Первую бета-версию сервиса планируется запустить до конца этого месяца.

Минцифры должно обеспечить завершение процесса создания отечественного магазина приложений для мобильных устройств до 1 июня в соответствии с поручением премьер-министра Михаила Мишустина. По словам главы кабмина, зарубежные App Store и Google Play могут ограничить российским пользователям возможность скачивать приложения, в связи с чем в РФ необходимо разработать свою экосистему.

Ранее сегодня для пользователей был запущен российский аналог магазина Google Play — NashStore от АНО «Цифровые платформы». В нем появятся приложения от разработчиков со всех регионов России; заявки на регистрацию подали игровые студии из Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Вьетнама, банки из Казахстана и Беларуси и многие другие. В число приглашенных разработчиков вошли более 3 тыс. владельцев приложений, среди которых банк ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ЦБ, Банки.ру, ДИТ Москвы, EАПТЕКА, Мамба, ЯRus, TrueConf, Суточно.ру, а также издательство игр «Кефир».