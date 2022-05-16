Роспотребнадзор отменил все введенные из-за коронавируса ограничения для детских лагерей

Все введенные ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничения в российских детских лагерях отменены.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя главы Роспотребнадзора Ирину Брагину. «Те ограничения, которые были связаны с пандемией COVID-19 и вводились изменениями в санитарные правила в прошлом и позапрошлом годах, они все сняты», — сказала Брагина. По ее словам, требования ведомства предусматривают возможность стопроцентной заполняемости лагерей.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что детская летняя оздоровительная кампания в РФ стартует 1 июня, однако некоторые регионы могут начать ее раньше, передает «РИА Новости». По словам министра, все детские лагеря прошли проверку безопасности, проведены проверки Роспотребнадзора. Система детского отдыха полностью готова к открытию сезона, констатировал Кравцов. «Начало летней оздоровительной кампании традиционно с 1 июня этого года, но если школа чуть раньше завершила учебный процесс, то она может начаться в конце мая, но традиционно она начинается с 1 июня и заканчивается в конце августа», — пояснил глава ведомства.

В летней оздоровительной кампании примут участие около 38 тысяч организаций детского отдыха и оздоровления разного типа, рассказал заместитель министра просвещения Денис Грибов. По его словам, это позволит обеспечить отдых и оздоровление по меньшей мере пяти миллионов детей.

По данным оперштаба по распространению коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в России выявлено 4 543 новых случая заболевания, в больницу отправлены 1 127 зараженных; 89 пациентов с COVID-19 скончались, 5 379 выздоровели. В Москве зарегистрировано 288 новых заболевших, в Подмосковье — 137. В Санкт-Петербурге выявили еще 334 случая коронавируса. В общей сложности, по состоянию на 16 мая, количество случаев коронавируса в России составило 18 264 836. Скончались 377 759 человек.