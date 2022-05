Российский бизнес Reebok приобрела турецкая компания FLO Retailing

Подразделение Reebok в России, контролируемое через ООО «Адидас», перешло турецкому холдингу FLO Retailing.

Как пишет «Коммерсантъ», речь идет более чем о 100 магазинах. Уточняется, что компания получила контроль над торговыми точками после того, как заключила с Reebok соглашение о выпуске на турецких фабриках продукции под этой маркой для ряда стран.

По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость 100 магазинов бренда — около 1,5 млрд рублей. Он предположил, что сумма сделки при этом не превысила 500 млн руб. Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс допустила, что турецкий холдинг собирается использовать точки Reebok для дальнейшего развития своих мультибрендовых магазинов: прошлом году сообщалось, что компания собирается выйти на российский рынок и продвигать на нем такие марки как Kinetix, Polaris и Nine West.

С 2005 года Reebok входил в структуры Adidas; в марте текущего года бренд был продан американской Authentic Brands Group (ABG) за €2,1 млрд. В марте компания объявила о приостановке деятельности в России.

В РФ Reebok в настоящий момент контролируется через ООО «Адидас», выручка которого в прошлом году составила 55,6 млрд руб., а чистая прибыль — 3,9 млрд руб., отмечает издание.

FLO Retailing присутствует в 21 стране. Компания управляет обувными сетями Flo, Sport in Street, а также немецким брендом Reno; ей принадлежат марки U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West и Lumberjack.

О приостановке работы в России на фоне введенных против России санкций сообщили многие зарубежные компании фэшн-ретейла, среди которых H&M, Zara, Adidas, Nike, Puma, HellyHansen, JackWolfskin, Mango. Если некоторые из производителей сами управляли своими магазинами, в частности, Zara или Adidas, и сами же понесли потери от своих действий, то другие, как, например, Nike, продававшие свою продукцию через российские компании и работающие на основании франшизы, просто остановили отгрузку товаров в одностороннем порядке, переложив бремя убытков на российских партнеров, которые несут расходы без надежды на компенсацию. Причем эти расходы не просто создают проблемы, а фактически ставят ретейлеров и дистрибьюторов на грань разорения. Чтобы как-то сгладить последствия «большого исхода», в России на федеральном уровне решили легализовать параллельный импорт, который подразумевает ввоз оригинальной продукции через посредника.