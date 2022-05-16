Рубль готов взять отметку 60 за доллар

Торги на валютном рынке начались сегодня по привычному для начала рабочей недели сценарию. Никаких катаклизмов за выходные не произошло, поэтому инвесторы начали продавать валюту, которую покупали в пятницу для хеджирования позиций по рублевым акциям и облигациям.
В результате, к итогу первого часа торгов рубль укрепился к доллару почти на процент. За единицу американской валюты дают сейчас около 64 рублей.
В ближайшее время можно ожидать умеренного увеличения предложения долларов и евро, поскольку крупные экспортеры начинают аккумулировать рублевые средства под уплату налогов в бюджет. Ранее в большинстве случаев они осуществляли основной объем продажи валюты в последние дни перед выплатами. Но сейчас рубль находится в среднесрочном восходящем тренде, финансисты крупных компаний, опасаясь еще большего ослабления доллара, будут диверсифицировать продажи валютной выручки по времени.
При этом спекулянты подимают ставки на рост рубля. В пятницу поздно вечером вышел отчет американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) по позициям трейдеров на фьючерсных рынках Чикаго и Нью-Йорка, зафиксировавший исторически рекордный объем открытых на укрепление рубля контрактов — 15,8 тыс.
В таких условиях у рубля есть очень хорошие шансы продолжить рост и начать тестировать на прочность психологически важный уровень 60 руб. за доллар. Техническая поддержка по паре доллар-рубль расположена в районе отметки 58. Не исключено, что она будет достигнута уже на этой неделе. В диапазоне 58-60 руб. за доллар можно ждать частичной фиксации прибыли по среднесрочным «коротким» позициям по паре доллар-рубль.
При этом «россиянин» игнорирует негативный внешний фон. Мировые инвесторы ждут продолжения ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США, и на этом фоне избавляются от рисковых активов, перекладываясь в доллар. Сегодня примерно на 0,5% снижаются американские фьючерсы и европейские фондовые индексы. В процентном минусе торгуется нефть.
Негативом для рублевых активов может стать ожидание того, что сегодня главы МИД стран Евросоюза согласуют очередной пакет санкций в отношении России, предусматривающий отказ от покупки российской нефти. СМИ сообщили, что Германия в любом случае к концу года доведет покупки российской нефти до нуля. Впрочем, эти новости нельзя назвать неожиданными, и их влияние на рынки не будет длительным. Мгновенного введения эмбарго на российскую нефть не произойдет, и у отечественных нефтяников будет время, чтобы переориентировать свои экспортные потоки в другие страны, тем более что ЕС не стал вводить запрет на транспортировку российской нефти европейскими танкерами.
Внешний биржевой негатив и санкционные риски игнорирует пока и российский рынок акций, выросший за первый час торгов на 1,5% по Индексу Мосбиржи.
Среди высоколиквидных акций в числе лидеров роста «Лукойл», где наконец-то начала отыгрываться покупка у Shell 100%-й доли ООО «Шелл нефть», владеющей сетью АЗС и заводом по производству масел.
Как и ожидалось, мощно растут бумаги ритейлеров: «Магнита», X5 Retail Group, Fix Price Group. Это тоже вполне логично: с падением курса рубля в начале марта резко выросли цены на подавляющее большинство товаров. Но с тех пор рубль сильно укрепился, а цены падать не спешат. Таким образом, полагают трейдеры, торговые сети зарабатывают сейчас хорошую прибыль, а значит имеет смысл покупать их акции.
Продолжается рост бумаг производителей удобрений («Акрон» и «Фосагро»), а также одного из крупнейших российских агропромышленных холдингов «Русагро». В свете ожидаемого роста цен на удобрения и продовольствие эти бумаги можно смело держать в среднесрочных портфелях.
Однако поводов говорить о начале восстановления российского рынка акций пока нет. Индекс Мосбиржи находится в боковике. Не исключено, что объявление шестого пакета антироссийских санкций, если они окажутся жесткими, приведет к умеренной фиксации спекулятивной прибыли по акциям.