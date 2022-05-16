Рубль готов взять отметку 60 за доллар

Торги на валютном рынке начались сегодня по привычному для начала рабочей недели сценарию. Никаких катаклизмов за выходные не произошло, поэтому инвесторы начали продавать валюту, которую покупали в пятницу для хеджирования позиций по рублевым акциям и облигациям.

В результате, к итогу первого часа торгов рубль укрепился к доллару почти на процент. За единицу американской валюты дают сейчас около 64 рублей.

В ближайшее время можно ожидать умеренного увеличения предложения долларов и евро, поскольку крупные экспортеры начинают аккумулировать рублевые средства под уплату налогов в бюджет. Ранее в большинстве случаев они осуществляли основной объем продажи валюты в последние дни перед выплатами. Но сейчас рубль находится в среднесрочном восходящем тренде, финансисты крупных компаний, опасаясь еще большего ослабления доллара, будут диверсифицировать продажи валютной выручки по времени.

При этом спекулянты подимают ставки на рост рубля. В пятницу поздно вечером вышел отчет американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) по позициям трейдеров на фьючерсных рынках Чикаго и Нью-Йорка, зафиксировавший исторически рекордный объем открытых на укрепление рубля контрактов — 15,8 тыс.

В таких условиях у рубля есть очень хорошие шансы продолжить рост и начать тестировать на прочность психологически важный уровень 60 руб. за доллар. Техническая поддержка по паре доллар-рубль расположена в районе отметки 58. Не исключено, что она будет достигнута уже на этой неделе. В диапазоне 58-60 руб. за доллар можно ждать частичной фиксации прибыли по среднесрочным «коротким» позициям по паре доллар-рубль.