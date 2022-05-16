Всем активам — красный, а рублевым — зеленый

В первой половине дня рубль продолжил утренний рост, в паре с долларом уходя даже ниже отметки 63. Однако после обеда наметился спрос на «американца». Вероятно, просто сократился объем продаваемой на Московской бирже долларовой экспортной выручки.

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При этом рубль продолжил уверенно укрепляться к евро. Сейчас единая европейская валюта торгуется на уровнях июля и октября 2017 года. Не исключено, что сегодня продавались евро, получаемые в качестве оплаты поставок газа в европейские страны.

Серьезную поддержку рублю и российским акциям оказывают сообщения СМИ, согласно которым Венгрия в очередном пакете антироссийских санкций ЕС не поддерживает пункт об отказе от закупок российской нефти. Страна требует либо исключения из-под новых санкций поставок трубопроводной нефти, либо инвестиций в 15-18 млрд евро на модернизацию энергетической сферы. В любом случае, в стане Евросоюза наметился раскол, что для российской экономики не так уж и плохо.

Поддержала рублевые активы и начавшая расти нефть. Драйвером ее подъема послужили новости о постепенном снятии жестких коронавирусных ограничений в Шанхае — это должно оживить китайскую экономику и повысить спрос на нефть в Поднебесной. В результате нефтяные котировки отыграли утренние потери и приблизились к отметке $112 за баррель.

Такая картина позволяет надеяться на продолжение укрепления российской валюты, темпы которого будут зависеть от объема продаваемых долларов и евро.

«С технической точки зрения волна укрепления рубля по-прежнему актуальна. На сегодняшний момент это самое масштабное в истории нацвалюты восстановление после девальвационного скачка. Потери инвалют за два месяца составляют от 49% и выше. Тем не менее, ранее обозначенная зона торможения падения USD/RUB чуть ниже 61 (минимум января 2020 г.) может стать неплохой опорой для отскока доллара. Вариант с ее достижением по-прежнему актуален», — полагает Михаил Зельцер из «БКС Мир инвестиций».

Российский рынок акций также продолжил утренний рост, причем без попыток фиксации небольшой утренней прибыли.

Долгое время в лидерах подъема были акции «Лукойла», дорожавшие на ожидании, что совет директоров компании будет рекомендовать собранию акционеров выплатить финальные дивиденды за 2021 г. Однако менеджмент ожиданий рынка не оправдал: дивиденды решено не объявлять и не выплачивать.

В числе лидеров роста также акции «Газпрома»: здесь инвесторы продолжают ждать дивидендов за прошлый год. Учитывая потребности бюджета в деньгах и сокращение инвестиционной программы компании, можно полагать, что владеющее контрольным пакетом акций «Газпрома» государство решит распределить прибыль прошлого года между акционерами.

В свете роста цен на нефть и ожиданий сокращения экспорта российской нефти в Европу незаслуженно забыта «Роснефть», которая сегодня торгуется даже хуже рынка.

«Уже сейчас более половины экспортных поставок сырой нефти, добытой "Роснефтью", приходится на рынки АТР. На фоне перебоев с поставками в Европу "Роснефть" стала одной из первых компаний, начавших переориентировать выпадающие объемы на Индию. Кроме того, в штатном режиме продолжается реализация проекта "Восток Ойл", который за счет своего местоположения способен полностью ориентироваться на рынки АТР», — пишет в своем обзоре аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

К этому стоит добавить, что у «Роснефти» действует программа обратного выкупа акций, и многие аналитики ждут, что примерно 20-процентная доля ВР в «Роснефти» будет продана либо китайским, либо ближневосточным инвесторам. После этого «Роснефть» может получить доступ к технологиям, необходимым ей для дальнейшего развития.

В связи с этим средне- и долгосрочным инвесторам стоит докупать бумаги крупнейшей российской нефтяной компании на просадках. Возможно, сегодня для роста «Роснефти» на рынке просто не хватило денег.

В целом же краткосрочная картина по российскому рынку акций не меняется: с конца апреля Индекс Мосбиржи продолжает оставаться в боковике с границами 2300-2450 пунктов. Выход индикатора из этого диапазона может стать техническим сигналом для формирования нового тренда.