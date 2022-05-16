РЖД смогут использовать оборудование Siemens для обслуживания «Сапсанов»

Оборудование компании Siemens Mobility GmbH, необходимое для техобслуживания и ремонта высокоскоростных поездов «Сапсан», будет передано ОАО «РЖД».

Соответствующее решение принял арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, передает «Интерфакс». Ранее РЖД обратились в суд с исковым заявлением к Siemens о признании недействительным одностороннего расторжения договора о техобслуживании и ремонте «Сапсанов», заключенного в 2007 году.

Кроме того, компания подала заявление о принятии обеспечительных мер в виде передачи для хранения и использования специальных инструментов, измерительного оборудования, запасных частей, а также других материалов и оборудования, необходимого для исполнения этого договора.

По другому обращению РЖД суд постановил передать компании оборудование Siemens Mobility на железнодорожной станции Лужская в Ленинградской области. В этом иске холдинг просит признать недействительным одностороннее расторжение Siemens договора от 2014 года на техремонт гидравлической системы торможения, сортировки и управления сортировочной горкой на сортировочной станции Лужская.

На днях концерн Siemens объявил о прекращении производственной и операционной деятельности в России. Также компания сообщила, что разрывает с РЖД сервисные контракты, которые подразумевают обслуживание «Сапсанов». При этом две «дочки» немецкого концерна — Siemens Healthineers и лизинговая компания «Сименс Финанс» — заявили, что продолжат работать в РФ.

Высокоскоростной поезд «Сапсан» немецкий концерн производил специально для России; сейчас РЖД эксплуатируют 16 таких поездов.