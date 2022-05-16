Сербию решили наказать

Косовские власти объявили, что намерены сделать свое государство (а точнее частично признанную территорию) полноправным членом Совета Европы. Премьер-министр Косово Альбин Курти говорит, что включение его частично признанной страны в состав СЕ станет «прибавочной стоимостью» для этой организации и возможностью для продвижения правовой повестки и демократии в Косово. Глава правительства уверяет, что «Косово становится маяком демократии в регионе, а также за его пределами». По словам главы косовского МИД Доники Гервалы-Шварц, «самая демократическая страна в регионе, Косово, заслуживает быть членом Совета Европы». Она говорит, что благодаря этому членству жители края получат доступ к ЕСПЧ, а кроме того облегчится процесс признания косовских дипломов об образовании в западных странах.

В Сербии, конечно, подобные слова были встречены с возмущением. «Можете себе представить, что месяц назад и три месяца назад, 16 января, Приштина запретила голосовать сербам на выборах и в этом же году просит принять ее в организацию, которая защищает демократию и права человека, и это кто-то поддержит?», - негодует премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Однако главная причина возмущений была в том, что косовские власти своим стремлением вступить в Совет Европы нарушили действующие соглашения с Белградом. «Согласно Брюссельским соглашениям от 2012 года, Сербия обязалась не инициировать отзыв признания Косово, а косовские власти обязались не вступать в международные организации», - напоминает Эксперту Online главный редактор портала Балканист.ру Олег Бондаренко.

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С чем же связана активность Косово и его желание разрушить договорные основы отношений с Сербией? Кто-то, конечно, скажет, что Приштина решила просто не упускать падающие в руки возможности. Дело в том, что Евросоюз (который после 24 февраля лишился возможности для комфортной экспансии на Восток) решил интенсифицировать свою политику на территории Западных Балкан. Брюссель сейчас готов говорить о более активной интеграции этих земель в европейское пространство, а то и (в перспективе, конечно) в Европейский союз.

Многовекторность не в моде

Однако куда более реалистичной видится иная причина. Соединенные Штаты просто решили наказать Сербию. До недавнего времени США и Германия удерживали косовские власти от каких-то жестких антисербских шагов. Вашингтон не хотел портить отношения с Белградом и толкать сербские власти в объятья России или Китая. Они даже терпели многовекторность в исполнении президента Сербии Александра Вучича. «Вучич держит баланс. Он в одинаковой степени пророссийский и проевропейский, а также прокитайский», - говорит Олег Бондаренко. Но сейчас подход изменился – американцы не готовы терпеть отказ сербских властей от присоединения к санкциям против России.

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Сербский президент Александр Вучич тут держит очень жесткую оборону. «Они (страны ЕС – прим. ред.) - мощные и сильные, а мы слабее и меньше, и они могут делать всё что захотят, а мы будем в соответствии со своими интересами принимать решения», - заявлял глава государства. И по идее, конечно, Соединенные Штаты должны были учесть сербскую специфику. Понять и принять тот факт, что прозападная в целом элита Сербии ничего не может сделать с абсолютно пророссийским населением страны, что эта элита должна хотя бы частично следовать пожеланиям своего электората. Ну а дальше Вашингтон должен был работать с этим электоратом – например, перебивать его пророссийскость за счет морковки евроинтеграции, - в то же время оставляя для сербских властей достаточно места для дипломатического маневра.

Однако США не готовы к такой тонкой игре. Уровень противостояния с Россией вышел на такой уровень, где политика нейтралитета приравнивается фактически к поддержке Москвы. И если нейтралитет больших и важных стран типа Индии США готовы терпеть (поскольку в ином случае рискуют обнулить многие свои политические вложения в эту страну), то небольшие государства типа Сербии Вашингтон, по всей видимости, намерен демонстративно наказывать. Чтобы другим неповадно было. Поэтому от Сербии требуют присоединиться к антироссийским санкциям. Ну или – если верить сербскому президенту – признать Косово для того, чтобы наказать Россию. По словам Вучича, Запад нужно это признание для того, чтобы отнять у Путина возможность ссылаться на косовский прецедент в деле будущего признания ЛНР и ДНР. «Если Сербия признает Косово, никакого прецедента не будет», — пояснил сербский президент. А поскольку ни то, ни другое не происходят, то Сербию пытаются наказать через Косово.

Список четырех

Пока, правда, наказания не получилось. Во-первых, потому, что Совет Европы не возгорел желанием включать Косово в свой состав. «Косово не будет принято в СЕ поскольку это создаст волну напряжения внутри организации и поставит ее под угрозу распада. Больше 10 стран выступают уверенно против косовской инициативы. Все потому, что у ряда стран есть действующие сепаратистские регионы, а у других – потенциально сепаратистские. Им не нужны такие прецеденты», - говорит Олег Бондаренко. Собственно, посол Франции в Белграде уже заявил, что его страна не поддержит «односторонние» (то есть без одобрения Сербии) шаги Косово по вступлению в Совет Европы.

Во-вторых, сербы смогли нанести контрудар. Министр иностранных дел страны Никола Селакович публично заявил о том, что четыре государства приняли решение отозвать признание Косова. «Совет национальной безопасности уполномочил президента объявить, когда он сочтет нужным, о каких странах идет речь», - заявил глава МИД.

Казалось бы, ответ так себе – четырьмя странами больше, четырьмя меньше (если речь, конечно, не идет о государствах уровня США или Франции). Однако на самом деле ответ весьма болезненный и символичный. «До этого момента Косово признавало 98 стран-членов ООН, а не признавало 95. Сейчас же, после этого “списка четырех”, уже 94 страны признают независимость, а 99 – не признают. То есть впервые за многие годы количество не признающих стран оказалось большим, чем количество признающих», - говорит Олег Бондаренко. И не исключено, что список отказников будет пополнен (сербы говорят о четырех новых кандидатах). «Скорее всего четыре изначальных отказника были из числа африканских стран. Белград выстроил с ними системную работу, туда регулярно ездили министр иностранных дел и председатель парламента Сербии. Однако не стоит также забывать, что Приштина испортила свои отношения с исламским миром. Косово перестали считать исламской территорией после того, как тамошние власти признали перенос столицы Израиля из Тель-Авива в Иерусалим. По сути, вся Лига Арабских Государств была на грани отзыва признания», - продолжает Олег Бондаренко.

Впрочем, американцы вряд ли расстроятся неудаче. Конечно, с долгосрочной точки зрения излишнее давление на Сербию из-за России снижает число сербов, поддерживающих вступление своей страны в ЕС, что зафиксировали недавние опросы, однако Америка сейчас оперирует в основном краткосрочными задачами и посылает соответствующий сигнал сербам. Что же касается самих косовских властей, то они готовы на новые авантюры – если, конечно, Вашингтон решит повторить подход к снаряду.

