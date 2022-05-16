Сюжет дня: акции нефтяных компании в тренде из-за политики

Трейдеры обратили внимание на бумаги российских нефтяников на фоне растущих цен на «черное золото», а также усложняющейся геополитической ситуации. По итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 16 мая выросли акции «Башнефти» (+8,29% до 699 рублей за бумагу), «Сургутнефтегаза» («обычка» +1,67% до 22,5 рублей за штуку, «префы» +5,68% до 32 рублей за штуку), «Лукойла» (+3,28% до 4523,5 рублей за штуку), «Роснефти» (+1,03% до 378,8 рублей за бумагу), «Газпром нефти» (+3,88% до 394,75 рублей за штуку).

Ряд стран отказываются от российской нефти из-за ситуации на Украине. Однако цены на топливо от альтернативных поставщиков устраивают не всех. Так, Венгрия попросила от Евросоюза инвестиционный план, поскольку отказ от российской нефти нанесет серьезный удар по экономике страны. Некоторые страны-участники ЕС считают, что Венгрия таким образом саботирует эмбарго.

РФ, несмотря на непростую ситуацию с поставками в Европе, не отчаивается и переориентирует потоки топлива в Азию. На Восток Россию поставляет «черное золото» со скидками, что с февраля обеспечило значительный рост экспорта, который сейчас достиг 1,5 млн баррель в сутки. Помимо этого, с 1 июня Россия понизит экспортную пошлину на нефть Urals на 4,8 долларов до 44,8 долларов за тонну, что сделает ее еще более привлекательной для покупки.

Индекс Мосбиржи к концу торгов поднялся на +2,48% до 2364,6 пунктов. Индекс РТС вырос на +3,69% до 1174,06 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:16 мск составила 113,59 долларов за баррель (+1,83%). Российская валюта укреплялась – 63,4 рублей за доллар.

Российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились месяц. Затем они были запущены в ограниченном режиме, сейчас к торгам допущены все акции.