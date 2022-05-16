«Уральские авиалинии» откроют регулярные рейсы в Грозный из Москвы и Екатеринбурга

Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила о запуске регулярных перелетов из Москвы и Екатеринбурга в Грозный.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Грозного.

Регулярный ежедневный рейс из столицы Чечни в Домодедово и обратно запустят 27 мая, с 10 июня два раза в неделю будут производиться вылеты в Грозный из Екатеринбурга.

Как рассказали агентству в пресс-службе воздушной гавани столицы Урала, сейчас другие перевозчики по маршруту Екатеринбург — Грозный не летают.

Этой весной некоторые крупные российские авиакомпании открыли регулярные рейсы из разных городов в Грозный. Так, «ЮТэйр» с 24 марта дважды в неделю производит рейсы из Грозного в Стамбул. Кроме того, компания намерена запустить рейсы по этому направлению пять раз в неделю, один рейс в неделю планируется выполнять из Грозного в Анталью. С 5 мая перевозчик начал производить перелеты из Грозного в Сургут. В конце марта S7 запустила ежедневный рейс из Грозного в Москву.

По словам гендиректора АО «Вайнахавиа» Альви Шахгириева, аэропорт города Грозный «планомерно идет к цели стать лидером по пассажирским авиаперевозкам на Северном Кавказе». «В перспективе — с вводом в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы — мы хотим достигнуть этих показателей по всему Югу России», — пояснил он.

Пассажиропоток аэропорта «Северный» в рошлом году удвоился по отношению к показателю 2020 года, составив 713,837 тыс. человек. В этом году аэродром рассчитывает увеличить пассажиропоток по сравнению с прошлым на 15-20%. Уточняется, что таких результатов планируется добиться за счет привлечения новых авиаперевозчиков и увеличения количества рейсов.

Ранее «Эксперт» писал о том, что чеченское ООО «Смарт Констракшн» стало победителем тендера на выполнение работ по реконструкции аэропорта «Северный», объявленного ФКУ «Ространсмодернизация». Цена контракта составит более 15 млрд руб.

