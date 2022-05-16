В ЦБ придумали, как побороть телефонных мошенников

Банк России ведет базу о случаях и попытках перевода денежных средств без согласия клиента. В ней содержатся данные о дропперских счетах, которые мошенники используют для вывода и снятия похищенных средств. Регулятор предложил обязать кредитные организации на два дня приостанавливать переводы на такие счета, чтобы дать отправителям время обдумать и оценить совершаемые действия. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров в Telegram-канале ЦБ.

«Информация о дропперских счетах содержится в специальной базе ЦБ. Предлагается ввести некий период охлаждения, который позволит сохранить деньги и не переводить их мошенникам. В настоящее время по закону операция должна быть совершена в течение трех рабочих дней, таким образом, банки не будут нарушать права граждан», — рассказал Уваров.

В интервью «Известиям» он также указал, что если банк — отправитель платежа, получив информацию из базы ЦБ, не учтет ее и совершит перевод на такой счет, то он будет обязан вернуть клиенту все похищенные средства. Кроме того, регулятор предлагает установить сроки возмещения банками сумм операций, совершенных без согласия клиентов. Эти предложения были подготовлены по итогам многочисленных дискуссий с участниками рынка, с учетом их пожеланий, отметил Уваров. Он подчеркнул, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

Ранее «Эксперт» писал, что в первом квартале регулятор выявил 930 компаний с признаками нелегальной деятельности, из них 403 — финансовые пирамиды. Это почти половина от общего количества пирамид, выявленных за весь прошлый год, рассказал директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. По его словам, мошенники сейчас активно используют санкционную тематику, убеждают проводить международные расчеты с помощью посредника и заманивают доверчивых граждан на свои уже заблокированные сайты через VPN.