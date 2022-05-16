Владимир Ефимов: застройщики Москвы получили более 9 млрд руб. в качестве поддержки от города

Застройщики Москвы получили 9,37 млрд рублей в рамках антикризисной поддержки от правительства столицы. Средства были направлены на отсрочку платежей и понижение арендных ставок. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы стремимся снизить финансовую нагрузку на застройщиков, реализующих важные градостроительные проекты в столице. Менее чем за два месяца город предоставил помощь почти на 9,4 миллиарда рублей по 227 обращениям застройщиков. При этом некоторые представители бизнеса обращались сразу за несколькими мерами поддержки», – рассказал Ефимов.

Как пояснил вице-мэр, в столице арендаторы земельных участков могут получить беспроцентную рассрочку на полгода на аренду участков под строительство. Рассрочка предусмотрена за второй квартал 2022 года – это одна из антикризисных мер, разработанных совместно с представителями бизнеса. Собственники также на полгода могут перенести платежи по рассрочке за смену вида разрешенного использования земли. «Кроме того, в 2023 году ряду девелоперов не станут повышать ставки аренды участков в рамках прогрессирующей шкалы», - добавил заместитель главы города.

Больше всего заявок на поддержку поступило от арендаторов городских участков, которые решили изменить цель предоставления земли на строительство. Им было выделено на сумму более 4,8 млрд рублей на отсрочку платежей.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, всего таких арендаторов было 97. Они получили отсрочку арендных платежей за второй квартал 2022 года сроком на шесть месяцев. Переносом платежей по рассрочке за смену вида разрешенного использования земли воспользовались 36 собственников 71 земельного участка. Сумма, выделенная на эти цели, составила 2,86 млрд рублей.

При этом для 94 арендаторов земли, которые планируют строительство на участках, не станут повышать ставку аренды на 2022 год. Таким образом, бизнес получит поддержку еще на 1,7 млрд рублей, добавил министр.