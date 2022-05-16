Выбор сухих кормов для собак средних пород

Можно проверить здесь: https://zoozavr.detmir.ru/. Это марки супер-премиум и холистик класса, они подходят для всех питомцев. Но здоровым животным средних пород можно давать обычные премиум корма.

Не все сухие корма безопасны для животного. Но есть бренды, которые завоевали много положительных отзывов. Их продукция содержит натуральные ингредиенты, нравится собакам, обеспечивает их всем необходимым.

При выборе нужно учесть, что все животные разные. Даже питание, входящее в десятку лучших, может не подойти собаке. Поэтому начинать кормление нужно с маленькой упаковки. Рейтинг лучших сухих кормов, составленный по отзывам владельцев, поможет выбрать подходящую марку для питомца.

Acana Adult Dog

Производится известной канадской компанией Champion Petfoods. Относится к классу холистик, так как не содержит зерновых, имеет сбалансированный состав, много белка и витаминов. Производитель не добавляет отходы мясного производства, все компоненты высокого качества.

В составе мясо животных на свободном выгуле, рыба, выловленная в чистых водоемах. Компоненты измельчаются, поэтому питание хорошо усваивается. Не содержит синтетических веществ, ГМО, сои. Нормализует массу тела, улучшает состояние шерсти и зубов.

Многие владельцы собак среднего размера перевели своих питомцев на Acana. Они отмечают, что это питание обладает такими достоинствами:

около 2/3 состава натуральное мясо;

содержит фрукты, овощи, травы;

есть варианты для собак любого возраста;

не приводит к появлению аллергических реакций;

большое содержание клетчатки из тыквы и яблок обеспечивает нормальную работу кишечника;

есть пробиотик, витамин Е, жирные кислоты;

без резкого запаха.

Судя по отзывам ветеринаров и хозяев животных у Acana почти нет минусов. Иногда отмечается наличие таких недостатков:

нельзя использовать постоянно, нужно чередовать с другим питанием;

у некоторых животных бывает непереносимость компонентов;

высокое содержание жира может вызвать расстройство пищеварения.

GO! NATURAL

Канадский корм класса холистик. Производится без зерновых, с большим содержанием мяса. Нет гормонов, антибиотиков, сои, зерновых. Растительные ингредиенты собираются в экологически чистых районах. Выпускаются разновидности по возрасту собак, состоянию их здоровья.

Отзывы ветеринаров и хозяев отмечают, что GO! сохраняет здоровье пищеварительной системы питомца, улучшает состояние шерсти. Форма и консистенция крокет укрепляет зубы, обеспечивает быстрое переваривание. Такое питание предотвращает сахарный диабет и ожирение.

GO! выбирают, когда у питомца аллергия на другое питание. Корм имеет много преимуществ:

подходит для малоподвижных животных, при ожирении;

есть разновидности с высоким содержанием протеина для активных собак;

состав сбалансирован по количеству жиров, белков и углеводов;

нет химических добавок;

нет зерновых, не вызывает индивидуальной непереносимости;

есть варианты с разными видами мяса и рыбы, можно подобрать подходящее питание для животных с проблемами в здоровье.

Недостатков у GO! мало:

обладает специфическим вкусом, который нравится не всем собакам;

со временем надоедает, питомец плохо ест;

может вызывать аллергию;

состав на упаковке указан не точно.

Arden Grange Adult

Производится в Великобритании, относится к супер-премиум классу. Содержит 35-45% мяса. В составе есть кукуруза, рис, свекла. Владельцы собак, которые начали давать им этот корм, отмечают, что питомцы стали активными, веселыми. У них улучшилось состояние шерсти, пищеварение.

Arden Grange часто рекомендуют для кормления питомцев ветеринары. У него такие преимущества:

содержит натуральное мясо;

собакам нравится его вкус и аромат;

выпускается несколько разновидностей, отличающихся составом;

не вызывает проблем с пищеварением.

Недостатки у корма такие:

в составе кукуруза, которая бесполезна для животных;

мало клетчатки;

есть субпродукты;

может вызывать появление реакций индивидуальной непереносимости.

ORIJEN ORIGINAL

Корм холистик от канадской компании Champion Petfoods. Он не содержит зерновых, подходит для животных, склонных к аллергии. Большое количество белка обеспечивает потребности активных собак.

Производится ORIJEN с помощью воздействия низкой температуры. Благодаря этому из продуктов удаляется жидкость, но сохраняются витамины и питательные вещества. Питомцы едят его с удовольствием. Он помогает им оставаться активными, веселыми, здоровыми.

ORIJEN нравится хозяевам и питомцам благодаря таким преимуществам:

натурального мяса более 40%;

источником протеина служит рыбное филе, куриные яйца;

обеспечивает организм питомца всеми необходимыми минералами и витаминами;

нет зерновых, крахмала;

имеет привлекательный вкус и запах, нравится разборчивым животным.

Недостатки ORIJEN отмечаются редко. Обычно они связаны с индивидуальными особенностями животного. Минусы корма такие:

не подходит для собак с проблемами пищеварения;

вкусный и питательный, поэтому питомец может переесть;

может вызывать аллергическую реакцию.

Brit Care Adult Medium Breed

Чехословацкий корм супер-премиум класса. Является полноценным источником протеина, подходит для собак, которые много двигаются, для бойцовских или охотничьих пород. Отзывы отмечают, что питомцам нравится его вкус. Ветеринары рекомендуют этот корм, он предотвращает развитие ожирения, позволяет животному сохранять активность и жизнерадостность.

Brit Care – один из самых популярных кормов. Имеет много плюсов:

не вызывает аллергии, подходит для животных с повышенной чувствительностью;

фрукты и растительные компоненты обеспечивают организм витаминами;

расходуется экономно, калорийный, животные наедаются небольшой порцией;

есть натуральные антиоксиданты, жирные кислоты, пивные дрожжи;

улучшает иммунитет, состояние кожи и шерсти, пищеварение;

имеет приятный вкус и привлекательный для собак запах.

Иногда владельцы собак отмечают такие недостатки:

не полностью расписан состав;

непонятно, сколько граммов давать собаке в зависимости от возраста и веса;

открытая упаковка быстро портится;

у некоторых животных вызывает аллергическую реакцию.

FARMINA N&D Dog GF adult medium

Холистик корм, произведенный из натуральных компонентов. Не содержит зерновых, состоит из мяса, овощей, фруктов, трав. Приобрести можно по ссылке: https://zoozavr.detmir.ru/catalog/index/name/korm_dly_sobak/brand/19154/. Производители приблизили состав к естественному питанию хищников.

Владельцы отмечают, что собаки с удовольствием едят FARMINA. У этого корма есть такие достоинства:

сбалансированный по количеству белков и углеводов состав;

привлекательный вкус и аромат;

много витаминов и минералов;

питательный, поэтому расходуется экономно;

очищает зубы, обеспечивает свежее дыхание.

Не всем нравится FARMINA, иногда владельцы отмечают такие минусы:

сильный запах;

может вызвать появление аллергии;

некоторые собаки отказываются есть;

сложно найти в продаже.

Wolfsblut Adult

Корм класса холистик производства Германии. Содержит 50% свежего мяса. Животных для его получения выращивают на фермах без гормонов или антибиотиков. Выпускаются разнообразные вкусы. Кроме баранины, говядины или кролика можно дать питомцу попробовать Wolfsblut с мясом фазана, страуса или оленя. Есть разновидности с рыбой.

У этого корма много преимуществ:

содержит мясо 25-50%;

гранулы подходящего размера для собак среднего роста;

подходит для привередливых животных;

не вызывает непереносимости;

обогащен травами, овощами и фруктами;

улучшает состояние шерсти и зубов.

Из-за высокого содержания белка Wolfsblut не рекомендуется давать малоподвижным питомцам или при склонности к аллергии. Есть у него другие недостатки:

может вызвать запор;

растительные компоненты иногда вызывают аллергические реакции;

сложно найти в продаже.

Happy Dog Natur

Этот премиум корм разработан для привередливых собак средних пород. Содержит немного мяса, зерновые. По отзывам владельцев питомцы едят его с удовольствием, негативных реакций не появляется. Выпускаются варианты с разным составом, можно подобрать питание для собак любого возраста.

У корма Happy Dog много достоинств:

легко усваивается, имеет привлекательный для животных вкус;

натуральный источник жирных кислот;

рис и кукуруза редко вызывают появление реакций непереносимости;

содержит морские водоросли, морепродукты;

экстракты трав служат источником витаминов, улучшают работу кишечника;

не вызывает привыкания, можно чередовать с другими кормами.

Но иногда владельцы отмечают такие недостатки:

нет точного расчета порции в зависимости от активности животного;

подходит не для всех животных;

не везде можно купить.

DOG CHOW

Премиум корм от компании Purina. Содержит не более 16% протеина, половина растительного происхождения. В составе злаки, не точно указаны остальные ингредиенты.

Относится DOG CHOW к премиум кормам, но многие владельцы средних по размеру животных отдают ему предпочтение. Они отмечают такие достоинства:

корень цикория служит натуральным пробиотиком;

гранулы имеют разную форму, что обеспечивает здоровье зубов;

улучшает пищеварение;

есть разновидности для собак разного возраста и состояния здоровья;

нет неприятного запаха.

Недостатки у него тоже есть:

состав не сбалансирован по белкам, жирам, углеводам;

мало мяса;

есть соя и зерновые.

Eukanuba Dog Adult Medium Breed

Корм супер-премиум класса, выпускается известной американской компанией. Предназначен для активных собак среднего размера в возрасте от 1 до 7 лет. Содержит около 30% мяса, много витаминов, антиоксидантов, минеральных веществ. Специальная форма и текстура гранул предотвращает образование зубного камня.

Eukanuba нравится хозяевам и самим собакам. Чаще всего отмечают такие достоинства:

сбалансированный натуральный состав;

много полезных микроэлементов;

поддерживает здоровье кожи и шерсти, улучшает пищеварение;

очищает зубы.

Но есть у него и недостатки:

не всем собакам подходит;

может вызывать расстройство кишечника;

не очень питательный.

Нужно обращать внимание на состав сухого корма. Чтобы питание обеспечивало организм собаки необходимыми микроэлементами, оно должно быть сбалансированным. Поэтому лучше выбирать корма известных производителей, доказавшие высокое качество множеством положительных отзывов.