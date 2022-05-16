Ефимов: три компании из Москвы нашли альтернативу зарубежным партнерам с помощью нового сервиса

Сервис подбора альтернативных поставщиков, который был запущен в марте этого года из-за разрыва логистических цепочек между московскими и иностранными производителями, помог еще трем столичным компаниям. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Всего на данный момент за консультацией в сервис подбора альтернативных поставщиков обратились свыше 130 московских компаний. Более 50 заявителей попросили помочь найти нужные товары, а свыше 70 сами захотели стать новыми поставщиками для промышленных предприятий столицы. Среди московских компаний, нашедших новых партнеров, – пищевое предприятие, производители упаковочных машин и стройматериалов. Для них специалисты сервиса подобрали производителей сырья и комплектующих», – сказал Ефимов.

Отечественного партнера с помощью сервиса смог найти столичный производитель фанеры M-Wood. Теперь предприятие «Пневмопривод» будет поставлять московской компании пневмоцилиндры и комплектующие для станков по лущению шпона.

Городской производитель упаковочного оборудования «Бестром» также смог подобрать нового поставщика через сервис. Компании были необходимы отечественные комплектующие для промышленного оборудования, а именно моторов-редукторов и предохранителей, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«Поставщика нашли среди столичных предприятий – продукция компании “Приводная техника” соответствует техническим требованиям заявителя и может быть доставлена получателю в кратчайшие сроки благодаря тому, что производство расположено в Москве», – добавил глава департамента и отметил, что поставщик в особой экономической зоне Москвы с 2013 года.

«Приводная техника» осуществляет разработку и выпуск электроприводов для станкостроения, нефтепереработки, нефтехимии, военно-промышленного комплекса.

Продукция отечественных компаний ничуть не уступает зарубежным аналогам, уверен главный конструктор компании «Бестром» Константин Колышкин. «Сегодня мы стараемся максимально переориентировать производство на отечественное оборудование и комплектующие, только это дает уверенность в завтрашнем дне и гарантии бесперебойной отгрузки», – отметил Колышкин.

Также с помощью сервиса для компаний находят партнеров не только в России, но и за рубежом. Например, для столичного производителя мясной продукции специалисты сервиса подобрали поставщиков сырья из Казахстана и Китайской народной республики.

В правительстве напомнили, что ранее столичный производитель конвейеров «Траяна» нашел российского производителя пятиосевого координатного станка с помощью городского сервиса подбора альтернативных поставщиков.