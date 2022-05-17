«Аэрофлот» до 30 июня снизил стоимость субсидируемых билетов на перелеты между ДФО и Москвой

Авиакомпания «Аэрофлот» снизила на четверть цены на субсидируемые авиабилеты на маршрутах между пунктами Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Москвой.

Об этом говорится на сайте перевозчика.

«"Аэрофлот" в преддверии активного сезона летних путешествий россиян снижает на 25% стоимость билетов по программе субсидированных перевозок на маршрутах между пунктами Дальневосточного федерального округа и Москвой. Тарифы снижаются по всем видам субсидированных программ — как для социальных категорий граждан, так и для дальневосточников с постоянной пропиской в регионе. Новая стоимость при покупке билета в одну сторону составит 7 тыс. 650 руб.», — указывается в сообщении.

Уточняется, что сниженные тарифы будут действовать с 17 мая по 30 июня на рейсах «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» по маршрутам между Владивостоком, Петропавловским-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом, Якутском и Москвой.

Стоимость билета в одну сторону по субсидированной программе, в частности, из Владивостока в Москву для взрослых жителей ДФО составит 7650 руб., для детей до 12 лет — 4165 руб., а для социальных категорий — 5550 руб.

Кроме того, до 30 июня будут на 25% снижены специальные тарифы между Москвой и пунктами РФ (за исключением полетов между столицей и Калининградом и Симферополем, которые выполняются на собственных рейсах «Аэрофлота»), предназначенные для комбинации с субсидируемыми тарифами. Таким образом, стоимость транзитной перевозки, оформленной одним авиабилетом между пунктами ДФО и пунктами РФ через Москву с включенным субсидированным участком, будет также снижена.

В конце апреля группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты деятельности за первые три месяца 2022 года. В марте 2022 года компания сократила перевозки пассажиров на 20,4%, до 2,2 млн человек. «Общий объем перевозок составил 2,2 млн пассажиров, что на 20,4% ниже аналогичного периода 2021 года. На внутренних линиях перевезено 2 млн пассажиров, что на 15,7% ниже аналогичного периода 2021 года», — отмечается в отчете компании. Уточняется, что головной перевозчик группы, авиакомпания «Аэрофлот», сократила перевозки на 32,1%, до 836,7 тысячи человек. Пассажирские перевозки лоукостера «Победа» снизились на 7,4%, до 910,9 тысячи, у «России» они упали на 17,7%, до 456,1 тысячи.