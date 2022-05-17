Акции дня: бумаги «Газпрома» росли в ожидании решения по дивидендам

Надежда на выплату «Газпромом» дивидендов подтолкнула к росту акции компании. За торги 17 мая на Мосбирже бумаги выросли на +5,98% до 258,80 рублей за акцию.

Во вторник стало известно, что 26 мая «Газпром» рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2021 год. Ранее большинство крупных российских компаний решили отказаться от «дивов» на фоне сложной экономической и геополитической ситуации. Трейдеры могут рассчитывать на хорошие выплаты, так как «Газпром» за 2021 год получил рекордную чистую прибыль, которая выросла в 13,3 раза — до 2,2 трлн рублей.

Согласно дивидендной политике, выплаты акционерам предусматриваются в размере до 50% чистой прибыли по МСФО. Дивиденды по итогам работы 2020 года составили 297,1 млрд рублей, или по 12,55 рублей на одну бумагу. Так, по расчетам «Интерфакса», выплаты могут составить 52,53 рубля на акцию (доходность на вторник более 20%).

Дополнительным фактором роста стало то, что еще одна страна согласилась на условия РФ платить за голубое топливо в рублях. Словакия сообщила, что совершит платеж за поставку российского газа в евро на счет в «Газпромбанке», а тот в свою очередь конвертирует средства в рубли. Ранее о готовности заплатить за газ в рублях сообщила итальянская компания Eni, а также Венгрия.

Индекс Мосбиржи к концу торгов поднялся на +2,52% до 2424,1 пунктов. Индекс РТС вырос на +2,28% до 1200,81 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:10 мск составила 113,63 долларов за баррель (-0,53%). Российская валюта слабела – 63,6 рублей за доллар.

Российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились месяц. Затем они были запущены в ограниченном режиме, сейчас к торгам допущены все акции.