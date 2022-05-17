Автобусы со сдавшимися в плен боевиками с «Азовстали» покидают Мариуполь

Колонна автобусов, в которых предположительно находятся сдавшиеся в плен украинские боевики с металлургического комбината «Азовсталь», в сопровождении бронетехники выдвинулась к выезду из Мариуполя.

Как передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, который находится сейчас в Мариуполе, в течение нескольких часов до начала движения колонны в районе «Азовсталь» не было слышно ни одного выстрела и взрыва.

Напомним, накануне по меньшей мере 250 украинских военных уже сдались в плен с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Началась сдача в плен боевиков националистического подразделения "Азов" и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый», – подчеркнул он, добавив, что сейчас всем раненым оказывается медицинская помощь.

Как ранее писал «Эксперт», около 16 тыс. украинских силовиков и наёмников попали в «котёл» под Северодонецком и Лисичанском в Луганской народной республике (ЛНР).

Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв. По его словам, всего подразделения противника насчитывают менее 20 тыс. бойцов, о чём писали, в том числе и некоторые украинские источники.

Кроме того, Киселёв подчеркнул, что основная задача подразделений ВСУ, окопавшихся под Лисичанском и Северодонецком, это уничтожение инфраструктуры на территории республики.

