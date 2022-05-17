Доля нерезидентов в суверенных евробондах РФ снизилась до 49,8%

Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций внешних облигационных займов на 1 апреля составила 49,8%, с начала года она уменьшилась на 1,3%, следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

Согласно статистике Центробанка, это минимальная доля нерезидентов в евробондах РФ с января 2019 года, когда она составляла 45,6%.

Общий объем российских еврооблигаций, принадлежащих нерезидентам, по номинальной стоимости на 1 апреля оценен в $18,550 млрд, за первый квартал он снизился на $1,409 млрд, или на 7,1% (с $19,959 млрд).

Ранее «Эксперт» писал, что доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), по данным на 1 апреля составили 17,7%, за месяц снизившись на 0,1%, а с начала года — на 2,2%. Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, на начало апреля составил 2,77 трлн рублей при общем объеме рынка в 15,615 трлн рублей.

