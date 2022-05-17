«Эксперт РА» проанализировало уровень соблюдения целей в сфере ESG на Архангельском ЦБК

Рейтинговое агентство высоко оценило стратегию комбината в области устойчивого развития и экологии.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг ESG АО «Архангельский ЦБК» на уровне ESG-II(c). Как говорится в сообщении агентства, это означает очень высокий уровень соблюдения комбинатом интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу – стабильный.

Так, заявили в «Эксперт РА», блок E (Environmental, Окружающая среда) оказывает умеренно позитивное влияние на уровень ESG рейтинга АЦБК. В числе положительных факторов агентство выделило учёт показателей, влияющих на окружающую среду, который ведется на постоянной основе в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также ежегодную верификацию отчетности о выбросах парниковых газов.

Основным документом, устанавливающим перечень мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду и материальные цели, достижение которых обеспечивается выполнением этих мероприятий, в АЦБК является Программа повышения экологической эффективности на 2021-2027 гг. (ППЭЭ).

Программа согласована с Министерством промышленности и торговли РФ и включает 22 мероприятия. Планируемый объём финансирования мероприятий ППЭЭ составляет 18,2 млрд руб. В 2021 году в рамках программы были реализованы все три запланированных мероприятия. Агентство также положительно оценивает реализуемые комбинатом мероприятия, способствующие трансформации офисов в «зелёные».

Также позитивно «Эксперт РА» оценило блок S (Social, Общество), отметив в числе сильных сторон комбината систему оплаты труда, ежегодную индексацию заработной платы, концепцию премирования и доплат. Указанные документы имеют высокую детализацию, установлены четкие критерии.

Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает и 100-процентное обеспечение сотрудников полисами добровольного медицинского страхования в САО «Медэкспресс» (ruA+ от Эксперт РА). В АЦБК совместно с АО «НПФ ВТБ Пенсионный фонд» (ruAAA от Эксперт РА) реализуется корпоративная пенсионная программа для работников предприятия, что также оценивается позитивно.

У сотрудников есть возможность получать дополнительное образование за счёт комбината. Обучение проводится как по обязательным программам в соответствии с требованиями действующего законодательства, так и по потребности. Заключены договоры с Новодвинским индустриальным техникумом, с Северным (Арктическим) федеральным университетом на обучение сотрудников в магистратуре, развита система дистанционного обучения. В 2020 году обучение прошли 61% сотрудников, в 2021 году – 45%.

Агентство отмечает повышенный уровень социальной защищенности сотрудников Архангельского ЦБК: выплачивается материальная помощь при рождении ребенка, многодетным семьям, при необходимости проведений платной операции и обследования в размере 50%, если они проводились не в рамках ДМС, в случае смерти работника, его близких родственников или бывших работников-пенсионеров.

Работникам и их детям оплачивается один раз в два года проезд к месту проведения отпуска и обратно в пределах РФ, дети сотрудников обеспечиваются льготными путёвками в детские оздоровительные лагери, предоставляется возможность бесплатно заниматься спортом (бассейн, спортзалы, тренажерный зал). С 2016 года на АЦБК работает программа «Жильё молодым специалистам» - компания осуществляет софинансирование жилищной программы для молодых семей.

Агентство положительно оценивает взаимодействие АЦБК с обществом. Ежегодно выделяются значительные средства на реализацию социальных программ по различным направлениям. В 2021 году на внутренние и региональные программы было направлено 439,2 млн руб., из них на благотворительность – 129,3 млн руб.

Компания проводит конкурс социальных инициатив «4Д», направленный на поддержку общественных проектов и идей волонтёров в Новодвинске и в Приморском районе. Совместно с «Новодвинским КЦСО» реализуется целевая программа «Вместе мы можем больше», в соответствии с которой выделяются средства на оплату медицинских услуг, лекарственных средств и приспособлений для адаптации детей-инвалидов.

Умеренно позитивное влияние на уровень ESG рейтинга оказывает блок G (Governance, Корпоративное управление). Нейтральную оценку получило качество стратегического планирования. В АЦБК уже существует проект Стратегии развития 2017-2025 гг., выделены три основных направления развития: производство картона, производство целлюлозы, энергетика, установлены конкретные цели.

При этом разработка и утверждение самостоятельной стратегии в области устойчивого развития запланировано на 2022 год. Ключевая роль в интеграции и продвижении принципов устойчивого развития принадлежит управлению организационного развития, в составе которого в 2021 году был создан отдел устойчивого развития.

Качество риск-менеджмента АЦБК также оценивается как высокое. Разработан стандарт СТП ИСМ 33-2020, характеризующтйся высокой степенью детализации. «Планирование в области качества, охраны окружающей среды, безопасности труда и охраны здоровья», регламентирующий выявление и оценку рисков, устанавливающий формы отчетности.

Кроме того, компания располагает техническими средствами обеспечения информационной безопасности: антивирусная защита конечных точек, антивирусная защита виртуальной инфраструктуры, антивирусная защита серверов, межсетевой экран следующего поколения (NGFW), система предотвращения утечки данных (DLP), система управления рисками (SGRC), система повышения осведомленности пользователей.

В «Эксперт РА» также отметили, что отчеты АЦБК о выбросах парниковых газов ежегодно верифицируются независимой аудиторской компанией, в 2019-2020 гг. верификатором выступил KPMG. Комбинат планирует в 2022 году опубликовать отчёт о деятельности в области устойчивого развития по стандарту GRI за 2021 го.

Дополнительную поддержку рейтингу оказывает регулярная публикация данных на платформе CDP (рейтинг А-). Решение о раскрытии данных за 2021 год с учётом приостановки присвоения CDP рейтингов российским компаниям будет принято позднее.

Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Является одним из ведущих российских лесохимических предприятий. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы.