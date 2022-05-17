Eni сообщила о запуске процедуры открытия счетов в евро и рублях в Газпромбанке

Итальянская энергетическая компания Eni начала процедуру открытия счетов в российском Газпромбанке без изменения текущих контрактов. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

«В виду истечения сроков оплаты в ближайшие дни Eni начала процедуру открытия в Газпромбанке двух счетов, один в евро, другой в рублях», — указывается в сообщении. При этом подчеркивается, что компания не принимает никаких изменений действующих контрактов.

Как отмечается в пресс-релизе, на сегодняшний день «Газпром Экспорт» и российские органы власти подтвердили, что выставление счетов и оплата будут по-прежнему производиться в евро; агент на Московской бирже будет осуществлять конвертацию в рубли в течение 48 часов без какого-либо участия Центробанка РФ. В случае каких-либо задержек или технической невозможности завершить конвертацию вовремя это не повлияет на поставки, указывается в сообщении Eni.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен предложить импортерам российского газа решение, которое позволит избежать нарушения санкций и при этом удовлетворит требования президента РФ Владимира Путина об оплате газа за рубли. По данным Bloomberg, Еврокомиссия подготовила новое руководство по платежам за российский газ, в котором указано, что компании могут открывать счета в евро или долларах в «Газпромбанке», как того требуют российские власти.