Эрдоган поставил блок НАТО

Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО еще раз продемонстрировал печальное состояние дел в Альянсе. Большинство стран понимает, что этот шаг обусловлен не военной, а политической необходимостью. И политической необходимостью не Европы, а Соединенных Штатов. Однако при всем при этом ни одна страна НАТО не выступила против. Ни одна — кроме Турции, которая блокировала вступления.

Там отреагировали так, что вызвали в Евросоюзе легкое политическое землетрясение.

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Еще 13 мая президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не считает идею вступления Финляндии и Швеции в НАТО позитивной, а днем позже глава МИД Мевлют Чавушоглу пояснил, что против этого выступает большинство граждан Турции, по той причине, что обе страны поддерживают Рабочую партию Курдистана (РПК).

Через день глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер пригрозил Турции изоляцией. «Любой, кто поставит под вопрос сплоченность НАТО, будет изолирован внутри сообщества», — заявил он.

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А 16 мая глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что шведская делегация собирается нанести визит в Турцию для обсуждения своей заявки на вступление в НАТО. То же намерение выразили и в Финляндии. Но Реджеп Эрдоган тут же выступил с решительной отповедью представителям обеих стран.

Он посоветовал им «не утруждать себя». Турецкий лидер заявил на брифинге, что в случае принятия в Североатлантический блок Финляндии и Швеции «НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать “да”, пусть не обижаются», — процитировали его «Известия».

Он пояснил, что эти страны отказались удовлетворить запрос Турции на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям. «Швеция — очаг терроризма» — сделал Реджеп Эрдоган громкое заявление. — «В парламенте у них террористы Рабочей партии Курдистана. Как нам им поверить?» — задался он вопросом.

Он также указал, что Турция не может согласиться на принятие в НАТО тех стран, которые ввели против нее санкции.

Нашла коса на полумесяц

Таким образом, Реджеп Эрдоган демонстрирует готовность принудить Финляндию и Швецию принять два важных для Турции решения.

Во-первых, добиться прекращения поддержки скандинавскими странами курдского движения, с которым Анкара воюет как на турецкой территории, так и за своими границами (в Ираке и Сирии). Европейцы сочувствуют курдам, в скандинавских странах множество курдских беженцев. По словам Эрдогана, приводимым агентством Bloomberg, скандинавские страны «стали гостевыми домами для террористов» и даже «пускают их в парламент» (в шведском парламенте есть шесть депутатов-курдов).

Во-вторых, турецкий президент требует, чтобы Финляндия и Швеция сняли все ограничения на экспорт в Турцию оборонных технологий (введенные как раз из-за массовых нарушений турецкими властями прав человека и их войны против курдов в Сирии).

«Возмутительно и неприемлемо, что наши союзники и друзья поддерживают эту террористическую организацию (Рабочую партию Курдистана — прим. ред.). И ввиду нашей борьбы с этой террористической организацией против нас были введены ограничения на поставки оборонной продукции, некоторые из которых мы импортировали из стран, планирующих вступить в НАТО. По этой причине большинство жителей Турции выступают против вступления этих стран, которые поддерживают РПК и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии), а также просит нас заблокировать это процесс», — вот в подробностях упомянутое выше заявление министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Причем под союзниками и друзьями он имел в виду не только две страны. «Турция требует не просто отказа Швеции и Финляндии от поддержки РПК, но и отказа от этой поддержки других стран, а также снятия эмбарго на поставки оружия. Речь тут не столько о шведах и финнах, сколько о всей Европе и США», — пояснил «Эксперту» д. полит. н., заведующий Отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков. Напомним, что в свое время ряд американских, канадских и британских компаний прекратили поставки комплектующих для турецкого беспилотника «Байрактар».

Восточный торг по всем правилам

Советник Эрдогана Ибрагим Калын утверждает, для Анкары ее требования — это не какие-то хотелки, а вопрос национальной безопасности. «Если у их населения (то есть у шведов и финнов — прим. ред.) есть опасения относительно их безопасности, то у нашего тоже есть свои опасения», — цитирует его канадский ресурс saltwire.com.

А вот и ответ. «Нужно запастись терпением, такие вопросы не решаются за один день… Давайте делать все шаг за шагом», — приводит тот же ресурс слова министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Как это понимать?

В действительности, это большой вопрос: придется ли все-таки Стокгольму и Хельсинки пожертвовать их правозащитными позициями ради вступления в военный блок? Эрдоган известен как политик, которого очень сложно продавить. Но и для европейских политиков есть такие вопросы, отступить в которых практически невозможно. Или все же возможно? Тем более, что на них оказывают давление из-за океана.

Конечно, далеко не все в Европе довольны таким поведением турецкого президента. Некоторые, как упомянутый выше Манфред Вебер, призывают его наказать за столь «антинатовскую» позицию. Эксперты напоминают, что Турция слишком зависит от Европы на долю ЕС в 2020 году приходилось 33,4% турецкого импорта и 41,3% экспорта.

Но боятся ли турки наказаний? Скорее, они уверены в слабости Запада — в том, что Вашингтону и Брюсселю проще договориться с Турцией, нежели демонстративно ее пороть, еще больше усиливая антизападные настроения в турецком обществе. Так, по данным одного из мартовских опросов, 48,3% турок считали, что в нынешней ситуации на Украине виноваты прежде всего США и НАТО, и лишь 33,7% винили Россию. Хуже того, 51,7% населения считали главной угрозой для их страны Соединенные Штаты (союзника по Североатлантическому альянсу), и лишь 19,4% называли Россию.

Кроме того, продолжать настаивать на своем для них принципиально важно. «Турция пытается пользоваться тем, что может выдвигать требования Западу и Востоку, шантажируя их друг другом. И в этом плане для Анкары намного более опасным было бы потерять эту позицию, нежели чем иметь какие-то проблемы с ЕС», — полагает Владимир Аватков. Ведь от этой позиции, по сути, зависит место Турции (и Эрдогана лично) в будущем миропорядке, который будет формироваться исходя из украинского конфликта.

«Изменение своей независимой линии для Турецкой Республики будет равносильно краху надежд на новый справедливый мир — "мир больше пяти" членов Совбеза, как говорит Эрдоган. Будет это равносильно смерти и для концепции Турции как хаба. А значит — будет и концом эпохи Эрдогана. Накануне столетия Республики и выборов, которые пройдут в 2023 году, в Анкаре это хорошо понимают, — продолжает Владимир Аватков. — Президент Турецкой Республики мастерски пользуется хаосом вокруг своих границ и превращает хаос в лестницу, понимая, что необходимо урвать как можно больше пользы от старого мира. Ведь в новом — такие хитросплетения не пройдут».

Вот он и кует скандинавское железо, пока оно горячо.

И, скорее всего, скандинавское железо ковке поддастся, по крайней мере частично — ведь оно (а точнее местные элиты) куда более мягки и податливы внушениям, чем Эрдоган. Депутатов-курдов тот же Стокгольм, конечно, трогать не будет, однако поддержку курдских правозащитников, скорее всего, прекратит. Поумерит критику «нарушений прав человека» со стороны турецких властей, а также, вероятно, перестанет выступать в качестве «гостевого дома» для курдских организаций.

Конечно, Запад постарается найти виновных в своих уступках. И мало сомнений в том, что на эту роль будет назначена Россия. Уже сейчас идут разговоры о том, что позиция Эрдогана объясняется его «сговором с Путиным. Эрдоган «выступил в качестве официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, и заявил, что “было бы ошибкой допустить Швецию и Финляндию в НАТО”», — пишет шведская Expressen.



Безусловно, Россия является выгодоприобретателем от той бучи, что заварила Турция — однако вряд ли она участвовала в процессе заварки. Во-первых, потому, что Эрдоган защищал свой интерес, действовал в своей выгоде. Во-вторых, эксперты соглашаются с тем, что Турция снимет свое вето после получения уступок от Запада. Гораздо выгоднее просто стоять в сторонке и смотреть за тем, как идущие сами по себе, без российского участия процессы уничтожают остатки «атлантического единства».