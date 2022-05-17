«Газпром» сообщил о подаче 49,3 млн кубометров газа в Европу через территорию Украины

Россия подаёт газ в Европу транзитом через Украину в объёме 49,3 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».

Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. При этом, по его словам, заявка на прокачку «голубого топлива» через «Сохрановку» была отклонена украинской стороной, передаёт ТАСС.

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС "Суджа", – 49,3 млн кубометров на 17 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена», – подчеркнул он, напомнив, что накануне объём прокачки российского газа составлял 46,8 млн кубов.

