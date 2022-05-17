Глава ЦБ прокомментировала идею о разных ключевых ставках для регионов

Установление разных уровней ключевой ставки для разных субъектов РФ привело бы к диспропорциям на депозитно-кредитном рынке и нарушило бы единство денежного обращения. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отвечая на соответствующий вопрос на Junior Pay Tech Forum, передает агентство «Прайм».

«Казалось бы логичным установить ключевую ставку разной по разным регионам в зависимости от ситуации в том или ином регионе. Но нужно помнить, что деньги — они на то и деньги, что они в национальной экономике одинаковые. Вы должны иметь возможность расплатиться ими в любой точке», — заявила Набиуллина.

Она пояснила, что там, где ключевая ставка высокая, будут выше ставки по депозитам, и «люди побегут в этот регион отдавать деньги в депозиты, а там, где более низкая ключевая ставка, там будут более дешевые кредиты — и все побегут в банки этого региона получать кредиты». По ее словам, это приведет к большим диспропорциям, и «ценность денег будет очень разная».

«Мы создаем единое денежное пространство внутри страны, поэтому инструменты, которые мы применяем, внутри страны должны действовать одинаково — только так мы обеспечим единство денежного обращения, единство страны», — подчеркнула глава ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что ЦБ в конце апреля внес значительные изменения в среднесрочный прогноз. Средняя ключевая ставка в 2022 году, по прогнозу Банка России, составит 12,5-14%, в 2023 году — 9-11%, в 2024-ом — 6-8%. Согласно предыдущему среднесрочному макропрогнозу, средняя ключевая ставка в 2022 году ожидалась на уровне 9-11%, в 2023 году — 7,5-9%, в 2024 году — 5-6%.

