Известный пианист Александр Гиндин впервые выступит в Соборной палате

25 мая в Соборной палате состоится сольный концерт блистательного пианиста Александра Гиндина. Лауреат международных конкурсов, участник престижных музыкальных фестивалей, Александр Гиндин исполнит любимые всеми шедевры Фридерика Шопена и Сергея Рахманинова. Также в исполнении знаменитого музыканта прозвучит Соната ля минор Алексея Шора, произведения которого Александр регулярно включает в свои программы. Концерт состоится в рамках серии LE ROYAL, представляющей искусство сольной игры на фортепиано.

Имя Александра Гиндина хорошо известно всем, кто интересуется классической музыкой. Лауреат Международных конкурсов имени П. И. Чайковского (1994) и имени королевы Елизаветы в Брюсселе (1999), победитель конкурса пианистов в Кливленде (2007), Александр гастролирует в России, США, Европе и Азии с сольными концертами, выступает с известными оркестрами, в камерных ансамблях и фортепианных дуэтах. В 2006 году был удостоен почетного звания «Заслуженный артист России».

В дискографии талантливого пианиста более двух десятков записей, выпущенных ведущими зарубежными и российскими музыкальными студиями, среди которых Decca, Capriccio, DML, Naxos и многие другие. Музыкант сотрудничал с такими выдающимися дирижерами, как Владимир Федосеев, Владимир Минин, Владимир Спиваков, Дмитрий Китаенко, Кшиштоф Пендерецкий, Пааво Ярви, Саулюс Сондецкис.

Пианист, известный редким сочетанием яркой эмоциональности, виртуозной техники и глубоким осмыслением музыкального материала впервые выступит в Соборной палате. Большой зал Московского епархиального дома начала ХХ века, расположенный в самом центре столицы, обладает неповторимой акустикой и особой атмосферой. Бережно восстановленные интерьеры Соборной палаты позволят каждому посетителю насладиться великой музыкой в великолепном пространстве.