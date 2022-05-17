Камерный оркестр «Виртуозы Москвы»

Легендарный оркестр представит программу «Солнечный вечер», состоящую из знаменитых произведений Нино Рота, Леонарда Бернстайна, Астора Пьяццоллы и Альдемаро Ромеро, давно вошедших в золотой фонд мировой классики. За дирижерским пультом – дирижер Национального филармонического оркестра России Арсентий Ткаченко.

«Виртуозы Москвы» — единственный российский оркестр, имеющий записи под знаменитыми лейблами BMG Classics и RCA Red Seal. Коллективом выпущены диски не только с произведениями классического репертуара, но и с сочинениями современных композиторов. Сегодня у музыкантов нет неосвоенных территорий мирового культурного пространства - концерты оркестра с триумфом проходят в европейских странах, а также в США, Канаде, Мексике, государствах Южной Америки, Израиле, Китае, Корее, Японии, Турции и др. География гастрольных поездок «Виртуозов Москвы» также включает в себя все регионы России и постсоветское пространство. Бессменным художественным руководителем и главным дирижёром камерного оркестра «Виртуозы Москвы» с момента его создания является выдающийся скрипач и дирижёр Владимир Спиваков. Именно благодаря маэстро Спивакову, его многолетней и кропотливой работе с оркестром, «Виртуозы Москвы» входят в число лучших камерных оркестров мира. В каждом выступлении «Виртуозам Москвы» удается главное: эмоционально взволновать и интеллектуально увлечь любого, пусть даже неподготовленного человека, подарить ему радость общения с музыкальными шедеврами, разбудить в нем желание еще раз прийти на концерт. Как говорит сам маэстро, «для нас творчество стало потребностью, а работа — искусством, которое, по выражению Пабло Пикассо, «смывает пыль повседневности с души».

Организатор концерта – международное концертное агентство Moscow Nights. Более 10 лет агентство организует концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и коллективов в лучших концертных залах, на фестивалях и частных мероприятиях в России, Великобритании, Италии, Франции, Латвии и других странах. В 2018 году компания принимала участие в организации концерта к открытию Чемпионата мира по футболу на Красной площади с участием звезд мировой оперы. Помимо мероприятий на крупнейших концертных и спортивных площадках, в 2019-2021 агентство реализовало несколько крупных онлайн-проектов, среди которых музыкальные фильмы «Музыкальной гостиной Газпромбанка», праздничный концерт ко Дню Победы «Посвящение» с участием Игоря Бутмана и Ильдара Абдразакова, юбилей Дениса Мацуева в «Зарядье», а также концерты международного фестиваля классической музыки «Т Фестиваль», проводимого в Третьяковской галерее на Крымском валу.

Билеты на мероприятие: https://mn-live.com

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