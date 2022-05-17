Капитальные умножения: экономисты прогнозируют рост роли институтов развития при перезапуске инвестцикла

Одно из старейших в стране финучреждений, которое возглавляет Игорь Шувалов, сегодня перешло на качественно новые скорости работы, системное построение партнерств с лидерами отраслей и комплексную оценку эффектов для людей от реализации проектов (Индекс качества жизни в городах). С учетом новых задач как в импортозамещении, так и в развитии технологий, роль ВЭБа и других институтов развития для поддержки проектов и целых отраслей возрастет, указывают опрошенные эксперты-экономисты.

Место институтов развития в экономике — медиаторов между бизнесом и властью в России — всегда было заметным. «И эта роль с учетом внешних вызовов потенциально возрастает, причем не в краткосрочной перспективе, а в игре в долгую. На ближайшие годы нас ждет период большой структурной перестройки экономики. Чтобы все необходимые для этой перестройки процессы прошли успешно, институты развития должны взять на себя функцию координатора с их доступом к инструментам долгосрочного кредитования», — говорит ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.

Вопрос привлечения долгосрочных кредитов, без которых немыслима и реализация крупнейших инвестиционных проектов, для России всегда был злободневным. К слову, совокупные инвестиции ВЭБ.РФ в экономику за эти годы составили порядка 5 трлн руб., а с учетом мультипликативного эффекта и привлечения средств частных соинвесторов цифру смело можно умножать в 2–3 раза. И фронт работ институтов развития еще вырастет. «Все, что связано с кредитованием, будет играть очень большую роль. Инвестиции нужны в основной капитал, ведь придется полностью перестраиваться. У нас много производств используют иностранное оборудование из тех стран, которые в ближайшее время не будут поставлять для них запчасти и вообще обслуживать. То есть необходимо новое оборудование, а это и есть крупные инвестиции в основной капитал», — говорит Ениколопов.

Эксперты ждут активизации ВЭБа и других заемщиков — как квазисуверенных, так и корпоративных — на долговом рынке. Но в текущих условиях заемное рыночное финансирование остается довольно дорогим, отмечает экономист Олег Богданов. Активизация привлечения, по его оценке, напрямую будет зависеть прежде всего от действий мегарегулятора — Банка России. «Необходимо запустить механизмы, которые позволяли бы нашим крупным организациям финансовым через механизм РЕПО предлагать свои облигации на рынке. Соответственно, все участники рынка будут знать, что в любой момент Центральный банк бумаги выкупит. И они смогут размещаться, если предложат хорошую доходность», — говорит Олег Богданов.

Еще одной возможной мерой поддержки экономики, по оценке главного экономиста КамАЗа Сергея Блинова, могла бы стать покупка активов на фондовом рынке. Если бы такое решение было принято на уровне Банка России, на базе ВЭБа или другого института развития можно было бы создать Фонд акций российских предприятий, Фонд резервного хранения зерна (золота, нефти, газа или других активов), а акции или облигации этих фондов были бы достойным активом для покупки. «Если ВЭБ.РФ создаст пул таких активов, то у ЦБ появится дополнительная возможность такие активы приобрести, снабдив таким образом экономику дополнительной обеспеченной денежной массой», — отмечает Сергей Блинов.

Помощь институтов развития востребована как в квазигосударственных инфраструктурных проектах (на которых в солидной мере и сконцентрированы ИР), так и в частных — указывает управляющий партнер «Арбат Капитал» Александр Орлов. По его оценке, наряду с действующими инструментами дополнительными и востребованными будут льготные и не обремененные обязательствами кредиты, взносы в капитал, помощь в налоговом и регуляторном администрировании. «В секторе МСП можно предоставлять аутсорсинговые услуги по бухгалтерскому и налоговому учету, HR, взаимодействию с надзорными органами и регуляторами», — приводит пример Орлов.

Роль институтов развития объясняется их уникальным положением — они находятся между бизнесом и властью. «Им проще понять чаяния предпринимателей. А в процессе большой перестройки экономики связь с бизнесом важна. Ведь именно частный бизнес может экспериментировать, нащупывать путь и направления, в которых надо развиваться», — говорит Рубен Ениколопов. По его оценке, еще одним важным направлением работы ВЭБа и других институтов развития станет координация действий по поддержке экспорта и импорта, а также восстановления логистических цепочек. «Сейчас даже просто заплатить по счетам или доставить грузы — это серьезный вопрос. Во многом — решаемый, но требующий координации усилий разных структур. И тут, опять же, очень важная роль институтов развития», — отмечает ректор РЭШ.

Вопрос актуален не только для внешнеторговой деятельности, но и для производств, которые направлены на внутренний рынок. «Производства будут перестраиваться на новые технологические стандарты. Например, был один технологический стандарт, где было прописано использование определенного оборудования, а теперь надо переходить на сотрудничество с другими поставщиками. И именно институты развития могли бы направлять этот процесс», — резюмирует Рубен Ениколопов.

