Крупный покупатель предпочел российскую нефть американской

Россия вышла в апреле на четвертое место по поставкам нефти в Индию. Индия увеличила импорт нефти в этом месяце почти на 7% по сравнению с мартом. В первом весеннем месяце Россия поставляла Индии, по данным Refinitiv, всего лишь 66 тыс. бар./сутки и занимала только 10-е место в списке экспортеров нефти в Индию. В апреле поставки выросли в четыре раза до 277 тыс. бар./сутки, что составляет 6% всей нефти, импортируемой Нью-Дели. Соответственно Россия поднялась сразу на 6 позиций в списке поставщиков и вышла на четвертое место. Впереди только Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. При этом доля российской нефти в поставках в Индию в два раза превзошла долю США, которая, напротив, резко снизилась.
Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) активно покупают российскую нефть, которая продается со скидкой из-за западных санкций. Апрель стал памятным месяцем для самой крупной в Индии нефтеперерабатывающей компании. Indian Oil Corp. (IOC) впервые купила в этом месяце российскую нефть. Ей оказалась арктическая нефть сорта Arco, добываемая на арктическом шельфе Печорского моря, на месторождении «Приразломное».
Европейцы сейчас отказываются от российской нефти и увеличивают закупки нефти в Африке и США. Российская нефть в апреле догнала нефть из Африки, доля которой в последнее время резко снизилась и сейчас составляет приблизительно 6% в нефтяном импорте Индии. В марте на долю африканской нефти приходились 14,5% импорта «черного золота» Индией. Также сильно снизилась и доля американской нефти – до 3%. Если в марте на долю Азербайджана, России и Казахстана приходилось менее 3%, то в апреле главным образом за счет России она увеличилась до 11%.
Снизилась в апреле и доля главного поставщика нефти в Индию – нефтедобывающих стран Ближнего Востока – с 71 до 68%.
В апреле индийские НПЗ покупали в среднем 4,7 млн бар./сутки нефти, на 6,9% больше, чем в марте и почти на 11,6% больше, чем в апреле 2021 года, на который пришелся пик локдаунов, спровоцированных коронавирусной пандемией.
Экономисты прогнозируют дальнейший рост экспорта российской нефти в Индию. Считается, что в мае он может достигнуть, по данным Refinitiv, 487,5 тыс. бар./сутки, т.е. объем поставок вырастет по сравнению с мартом более чем в 7 раз.
Запад и, в первую очередь, США оказывают на Индию очень сильное давление и требуют отказаться от российской нефти, но пока все просьбы и требования Запада встречают твердый отказ.
«Если нефть есть и она продается со скидкой, то почему я не должна ее покупать?- выразила в апреле позицию индийского правительства министр финансов Индии Нирмала Ситхараман.- Она нужна для моего народа».