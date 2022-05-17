Крупный покупатель предпочел российскую нефть американской

Россия вышла в апреле на четвертое место по поставкам нефти в Индию. Индия увеличила импорт нефти в этом месяце почти на 7% по сравнению с мартом. В первом весеннем месяце Россия поставляла Индии, по данным Refinitiv, всего лишь 66 тыс. бар./сутки и занимала только 10-е место в списке экспортеров нефти в Индию. В апреле поставки выросли в четыре раза до 277 тыс. бар./сутки, что составляет 6% всей нефти, импортируемой Нью-Дели. Соответственно Россия поднялась сразу на 6 позиций в списке поставщиков и вышла на четвертое место. Впереди только Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. При этом доля российской нефти в поставках в Индию в два раза превзошла долю США, которая, напротив, резко снизилась.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) активно покупают российскую нефть, которая продается со скидкой из-за западных санкций. Апрель стал памятным месяцем для самой крупной в Индии нефтеперерабатывающей компании. Indian Oil Corp. (IOC) впервые купила в этом месяце российскую нефть. Ей оказалась арктическая нефть сорта Arco, добываемая на арктическом шельфе Печорского моря, на месторождении «Приразломное».